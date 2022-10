Startseite Zum zweiten Mal großer Herbstmarkt im Stadthafen Teltow Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-27 07:59. Am 05. und 06. November verwandelt sich der Stadthafen Teltow wieder in einen Ort bunten Treibens, beim zweiten großen Herbstmarkt. Eine Veranstaltung für die ganze Familie mit Musikbands und spektakulärer Lichtkunst im gesamten Hafen. Und das bei freiem Eintritt! Das weitläufige Hafengelände in Teltow diente mit dem Hafenbistro "Kleine Freiheit" bereits als beliebtes Ausflugsziel. Die Gäste erwartet eine angenehme Mischung aus Kunsthandwerkern,Designern und ausgewählten Herstellern. Speziell für die Kinder gibt es Selbermalen mit beleuchteten Schablonen unter Anleitung eines Pädagogen. Kunsthandwerker, Lokale Musikbands, Walkacts, Glühwein, Crepes und Leckereien vom Grill, runden das Angebot ab. +++ Die Besucher erwarten die folgenden Attraktionen: +++ Spektakuläre Lichtkunst:

Der international bekannte Lichtkünstler, Moritz Wermelskirch, wird das Hafengelände wieder eindrucksvoll in Szene setzten. Je dunkler es wird, umso schöner werden die Fotoaufnahmen, also Handy nicht vergessen! Vielseitiges Händlerangebot:

Leckere Liköre und hochwertige fassgereifte Spirituosen, handgefertigte Kleidung aus Berliner und Brandenburger Ateliers, Naturkosmetik mit wohltuenden Kräuteressenzen, Premium Räucherwaren für besondere Momente, Frisch gebrannte Mandeln, Kindermode, Olivenöl, Bio-Honig, u.v.m. Kunst zum Selbermalen:

"Herrliche Herbsthafenmalerei" mit beleuchteten Schablonen zum Selbermalen unter Anleitung des Künstlers und ausgebildeten Pädagogen, Dag Büschel. Für die kleinen und großen Kreativen ist er mit seinem originellen "Lichtmalerei-Stand" vor Ort. Walkacts:

Die unterhaltsamen weißen Gentlemen der Theatergruppe Kamaduka überraschen wieder mit Ihren Showeinlagen die offen ist für die Interaktion mit den Besuchern - Vorsicht anschnallen! Showdance und Musikbands:

Die Teltower Tanzschule Kurrat mit ihrer Show Dance Company werden die Besucher mit professionellen Tanzeinlagen erfreuen. Die Jazz-Comedian-Harmonisten "Grooving Harmonists" versprühen gute Laune und spielen sich von Schlagermusik über die Beatles und alles dazwischen, singen mobil kontrapunktisch und kreuz und quer, mit Saxophon, Schlagzeug, Gitarre, Piano. Die Band 4UP besticht durch ihren mehrstimmigen Satzgesang mit bekannten Songs von Soul, Pop bis Rock und Blues aus den letzten sechs Jahrzehnten und begeisterten die Besucher bereits zum Frühlingsfest. Speisen & Getränke:

Die Zeit ist langsam reif für die erste Glühweinprobe, ebenso gibt es eine Champagner-Bar, leckere Crepes, frisch gebrannte Mandeln, Bratwurst, sowie allerlei Naschhaftes, um ordentlich Winterspeck anzulegen, damit man gut durch die kalte Jahreszeit kommt. Veranstaltungsort:

Hafengelände Stadthafen Teltow, Zeppelinufer 1, 14513 Teltow Öffnungszeiten:

Samstag, den 05.11.2021 von 12.00 Uhr- 20.00 Uhr

Sonntag, den 06.11.2021, von 11.00 Uhr- 19.00 Uhr Besucher des Herbstmarktes nutzen am besten die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus 601, Haltestelle Jahnsportplatz) oder das Fahrrad zur Anreise. Fahrräder können auf dem Hafengelände abgestellt werden. Eine begrenzte Anzahl an PKW-Parkplätzen befindet sich auf dem Parkplatz Badstraße. Weitere Informationen:

