Startseite Medigene AG: Medigene passt Finanzprognose für das Jahr 2022 an Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-27 07:47. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Planegg/Martinsried (26.10.2022) - Der Vorstand der Medigene AG (http://www.medigene.de/) (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), einem Immunonkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-basierten Krebstherapien konzentriert, hat heute beschlossen, die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2022 anzupassen. Durch die Beendigung der klinischen Studie mit dem Produktkandidaten MDG1011 in Blutkrebs sowie weitere Einsparungen wird die Prognose für Forschungs- und Entwicklungskosten von bisher 11 - 15 Mio. € auf eine Bandbreite von 9 - 11 Mio. € gesenkt. Daraus folgend verbessert sich die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von bisher 3 - 5 Mio. € auf 8 - 9 Mio. €. Das Unternehmen erwartet im Jahr 2022 weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 23 - 28 Mio. € und ist auf Basis der derzeitigen Planung bis in das vierte Quartal 2024 finanziert. (Ende) Aussender: Medigene AG

Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67982

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67982&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1X3W... Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt. Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Firmenkontakt

Medigene AG

Robert Mayer

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried r.mayer@medigene.com Pressekontakt

Medigene AG

Robert Mayer

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried r.mayer@medigene.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten