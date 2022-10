Startseite Klimageräte-Verkleidung: Ästhetik statt Maschinen-Charme Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-27 07:47. Jetzt auch in Deutschland Wärmepumpen und Klimageräte werden immer beliebter. Doch die meisten Geräte sind wenig ansehnlich und stören das Ambiente. Dekorative Verkleidungen schaffen Abhilfe und bringen die Ästhetik zurück auf den Balkon oder in den Garten. Jetzt gibt es sie auch in Deutschland. Besitzer einer Luft/Wasser-Wärmepumpe oder einer Split-Klimaanlage kennen das Problem: Ihr Außengerät befindet sich oft unübersehbar im Erholungsbereich auf der Terrasse, im Vorgarten oder an der Hauswand - notwendig und zweckmäßig, aber im Gesamtbild ein echter Störfaktor. Um das Gerät zu verstecken, bastelt sich der eine oder andere Besitzer dafür einen Sichtschutz oder pflanzt eine Hecke davor. Einfacher geht es mit einer professionellen Verkleidung. In Frankreich sind diese schon seit Jahren üblich. In Deutschland gibt es sie seit Kurzem ebenfalls. Die Produkte des französischen Marktführers Devaux lassen sich jetzt auch hierzulande bestellen: https://www.devaux-sa.de. "Eine dekorative Verkleidung bringt die Ästhetik zurück in den Außenbereich", so Jean-Christophe Laporte. Der Geschäftsführer von Devaux versteht seine Abdeckungen als Designprodukte, die das Wohlfühlambiente fördern. Das Unternehmen hat sich als Vorreiter seit vielen Jahren auf die Gestaltung und Fertigung von Verkleidungen für Wärmepumpen und Klimaanlagen spezialisiert. "Die Abdeckhauben sind aber nicht nur ein stilvoller Sichtschutz, sondern je nach Modell zusätzlich auch ein hilfreicher Vandalismus- und Wetterschutz für die Klimaanlage oder die Wärmepumpe", erklärt Laporte. Selbstverständlich gewährleisten die Abdeckungen eine optimale Luftzirkulation und Funktionsweise der Geräte: "Die Luftzufuhr und -abfuhr jedes unserer Modelle wurde von unseren Entwicklern ausgiebig in einem Labor getestet". Wichtig ist nur, den Mindestabstand zwischen Verkleidung und Gerät einzuhalten. Die Produkte von Devaux sind mit den großen Marken bei den Wärmepumpen und Klimaanlagen kompatibel. Auch Maß- und Sonderanfertigungen sind möglich. Somit lässt sich jetzt fast jedes Gerät auf einfachem Wege geschmackvoll aufwerten und ins Gesamtbild integrieren. __ Hilfestellung für Ihre Berichterstattung "Bildmaterial" - "Über Devaux" - "Das sagen andere" (unterhalb dieses Artikels):

https://www.devaux-sa.de/de/actuelles/Pressemitteilung __ Pressekontakt: Jens Sander

Presse - Devaux SA (Deutschland) Fon: +49 30 57712704 (Ortstarif Deutschland)

Mail: presse@devaux-sa.de

Web: https://www.devaux-sa.de Devaux SA

57 Avenue de Verdun

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Frankreich Geschäftsführer: Jean-Christophe Laporte Devaux ist der Design-Hersteller für Wärmepumpen- und Klimaanlagen-Verkleidungen. Bereits seit 1965 fertigt das Unternehmen Produkte, die Gärten, Außenanlagen und das Wohnen verschönern. Seit einigen Jahren hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Verkleidungen für Wärmepumpen und Klimageräte spezialisiert. Zunächst im Heimatland Frankreich. Seit 2022 bietet es diese Abdeckungen auch in Deutschland an. Kontakt

