Startseite Daimler Buses erhält Großauftrag für eCitaro G aus Deutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-26 19:45. Daimler Buses hat einen Großauftrag zur Lieferung von bis zu 75 Elektrobussen mit Reichweitenverlängerung durch Brennstoffzellen erhalten. Das deutsche Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) ist ein bestehender Kunde und sagt, dass die neuen Busse den Betrieb in eine neue Phase der Elektrifizierung führen werden. RNV möchte, dass Daimler Buses 40 eCitaro G mit Reichweitenverlängerung in den Jahren 2023 und 2024 liefert; außerdem besteht eine Option auf 35 weitere Gelenkbusse bis 2027. Als Daimler Buses den 18-Meter-Bus im Jahr 2020 vorstellte, war die Einführung der Brennstoffzellen-Reichweitenverlängerung bereits für 2022 vorgesehen. Jetzt bieten sechs Batteriepakete (NMC3) eine Batteriekapazität von 392 kWh. Der zusätzliche Brennstoffzellenstapel wandelt Wasserstoff aus sechs Tanks (30 kg) in Strom um und ermöglicht so eine kombinierte Reichweite von mehr als 300 Kilometern. Um die Batterien und Wasserstofftanks auffüllen zu können, wird RNV in den nächsten Tagen mit dem Bau des Wasserstoffdepots für Busse in Heidelberg beginnen. Der Betriebshof wird Park- und Ladeplätze für 27 Busse und eine Wasserstofftankstelle von H2 Mobility Deutschland beherbergen, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Der Betrieb soll nächstes Jahr aufgenommen werden. Außerdem ist RNV ein wiederkehrender Kunde. Allerdings betreibt das Unternehmen bereits eine Flotte von Mercedes-Benz eCitaro-Bussen mit reinem Batteriestrom. Sie gehörten zu den ersten Kunden, die 2019 den zwölf Meter langen E-Bus erhielten, und haben in diesem Frühjahr weitere 30 Fahrzeuge hinzugenommen. Die regulären eCitaro-Busse fahren bis zu 230 Kilometer weit mit einer 441 kWh-Batterie. Online Linienbusse kaufen (https://www.alle-lkw.de/busse/linienbusse) und auswählen. Die Akkus sämtlicher eCitaro, ob mit oder ohne Brennstoffzelle, werden über CCS aufgeladen; die Anschlüsse befinden sich links und rechts oberhalb der Vorderachse. Wasserstoff wird rechts über der zweiten Achse in Fahrtrichtung getankt. Die Gelenkbusse werden sowohl an der mittleren als auch an der hinteren Achse angetrieben. Die Elektromotoren in der Nähe der Radnaben erzeugen 141 kW pro Rad und ein Drehmoment von 494 Nm. Daraus ergibt sich aufgrund einer festen Getriebeübersetzung ein Drehmoment von 11.000 Nm pro Rad. Daimler Buses hat vor kurzem erklärt, dass man nicht mehr in die Euro-7-Technologie investieren, sondern alle Ressourcen bündeln werde, um bis zum Ende des Jahrzehnts Null-Emissionsziele zu erreichen, insbesondere im Stadtbussegment. alle-lkw.de ist ein internationaler LKW-Marktplatz, wo Sattelzugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Kommunal- und Sonderfahrzeuge und andere Arten von Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteile vorgestellt sind. Die Internetseite dient dazu, Nutzfahrzeuge bequem zu werben und sie schnell zu verkaufen. Der Katalog umfasst tausende Angebote von den europäischen Herstellern wie MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT usw. Die einfache Suchnavigation der Webseite ermöglicht, ein zu allen Forderungen passendes Modell des Fahrzeuges problemlos auszuwählen. Kontakt

