Startseite Ratgeber Schreibtischoberflächen Pressetext verfasst von MeinOffice am Mi, 2022-10-26 18:55. Schreibtischplatten Jeder Arbeitstisch hat eine Schreibtischplatte, auf der du Dinge ablegen kannst. Doch hast du schon mal darüber nachgedacht, inwiefern die Tischoberfläche deine Gesundheit und Effizienz beeinflusst? Höhe, Form und Ausrichtung deiner Schreibtischplatte spielen für beides eine wichtige Rolle. Gestalte deinen Arbeitstag gesünder und bekomme mehr erledigt, indem du folgende Tipps beachtest. Wir als Hersteller wissen das es für jedes Arbeitszimmer auf die richtige Auswahl der Oberflächen der Büromöbel ankommt und achten natürlich auf eine Vielzahl von Details. Schreibtische für das Home Office haben dabei eine besondere Aufgabe. Die Farben und Größe sollen zur Inneneinrichtung passen und quasi Schreinerqualität sein. Es ist dein zu Hause und es kommt nicht auf die Marke an, es kommt darauf an das die richtigen Materialien vom Profi genommen werden und du dich wohl fühlst.

Qualität erkennen: Was macht eine gute Schreibtischplatte aus? Eine Schreibtischoberfläche ist eine flache Ebene, die als Unterlage für die verschiedensten Bürotätigkeiten dient. Im Home Office und im Büro. Ihre wohl wichtigste Funktion ist die Unterbringung der Ausrüstung – also in den meisten Fällen eines PCs und seines Zubehörs, Artikel wie einen Block und Bleistift. Auf der Schreibtischplatte werden aber auch andere Arbeiten verrichtet. Deswegen ist es ebenfalls wichtig die richtige Größe der Schreibtischplatte zu kennen. Versuch einmal unser Quiz um herauszufinden welcher Schreibtisch Typ Du bist! https://meinoffice.net/quiz/ Doch wie erkennt man eine qualitativ hochwertige Schreibtischplatte? Echtholz-Platten sehen zwar schön aus, sind aber anfällig für äußere Einflüsse und können sich mit der Zeit verziehen. Ein beliebtes Material für den Schreibtisch sind daher mehrschichtige Spanplatten und Eiche Echtholz-Funier. Wichtig hierbei ist, das die Produkte der Qualität für Büromöbel entsprechen. Wir möchten das die Schreibtischplatten langlebig sind. Wer zur Spanplatte greift, sollte darauf achten, dass die Tischplatte über mindestens drei Schichten und eine Stärke von 25 Millimeter verfügt. Nur so ist eine ausreichende Stabilität der Schreibtischplatte gegeben. Außerdem spielt die richtige Beschichtung eine wichtige Rolle. Sie ist ausschlaggebend, wenn es um Haptik, Optik und Haltbarkeit deines Schreibtischs geht.

Schreibtisch Nussbraun

Qualitativ hochwertige Schreibtischplatten besitzen eine solide Beschichtung mit guter Haptik, Optik und Haltbarkeit. Gute Eigenschaften bietet zum Beispiel eine Melaminharz-Kunststoffbeschichtung. Sie sorgt dafür, dass das unter ihr befindliche Dekor nicht verblasst, kratzfest und wasserabweisend ist. Außerdem lassen sich Tischplatten mit einer solchen Beschichtung einfach reinigen und haben eine lange Lebensdauer. Ebenso ist der Preis der Schreibtischplatten Melaminharz attraktiv, die Auswahl an Dekoren ist groß ( zum Beispiel Beton Dekor oder Buche), ist Wasser abweisend und die Schreibtischplatte warme Haptik von Holz. Ein weiterer Vorteil ist es, das Melaminhart beschichtete Spanplatten in Serie hergestellt werden und somit auch später aus einer weiteren Produktion gleiche Farben und Dekor wieder bestellt werden kann – für eine weitere Schreibtischplatte oder andere Büromöbel. Sehr beliebt sind auch Echtholz-Funiere, die auf das Trägermaterial – zum Beispiel eine Spanplatte – aufgetragen werden. Nach einer anschließenden Lackierung ergibt sich nicht nur eine hohe Widerstandsfähigkeit, sondern ebenfalls eine tolle Optik die jeden Experten begeistert.

Die 7 besten Tipps für die perfekte Schreibtischoberfläche

Tipp 1: Leichte Reinigung Essenziel: Deine Schreibtischplatte sollte pflegeleicht sein. Sehr wichtig ist, dass du Flecken – zum Beispiel die vom morgendlichen Kaffee – einfach von der Oberfläche deines Schreibtischs entfernen kannst. Idealerweise sollte das Material der Platte so gewählt sein, dass sich auch Kratzer und Schrammen ohne größeren Aufwand beseitigen lassen. (Es gibt sogar auch Tischplatten, bei denen man die Kratzer rausbügeln kann). Die Schreibtischplatte sollte Wasser und andere im Büro vorkommende Flüssigkeiten ( TippEx). Tipp 2: Robuste Materialien der Schreibtischplatten Achte unbedingt darauf, dass das gewählte Material strapazierfähig und kratzfest ist. Nichts ist ärgerlicher, als wenige Monate nach dem Kauf deiner Tischplatte unschöne Schrammen und Kratzer vorzufinden, auf die du nun jeden Tag blicken musst. Die Oberfläche der Schreibtischplatte sollte in der Art und Weise robust sein, das du mit deinem Kugelschreiber nicht sofort einen Kratzer erzeugen kannst, egal mit welcher Seite du über die Oberfläche ziehst.

Reinigung der Schreibtischoberflächen

Deine Tischplatte sollte pflegeleicht sein. Auch Kratzer und Schrammen sollten sich leicht entfernen lassen. Wir empfehlen ein hochwertiges und robustes Material.

reflexarme Oberfläche und abgerundete Ecken

Wenn du an deinem Arbeitsplatz im Homeoffice Ordnungssysteme einbindest und für gute Ablagemöglichkeiten sowie Kabelkanäle sorgst, wird es dir leichter fallen, ungestört zu arbeiten.

Tipp 3: Reflexarmes Finish der Tischplatten Die Oberfläche deines Schreibtischs sollte möglichst reflexarm sein, damit du beim Arbeiten nicht durch Blenden oder andere Ablenkungen gestört wirst. Das bedeutet: Suche eine Schreibtischplatte mit einer matten oder seidenmatten Arbeitsfläche aus, die nicht reflektiert. Gut geeignet sind vor allem einfarbige Flächen in Grau-, Weiß (Matt)- oder Brauntönen.

Tipp 4: Abgerundete Ecken der Schreibtischplatte Um Unfälle zu vermeiden, eignen sich Schreibtischplatten mit abgerundeten Ecken optimal. Gerade wenn Kinder im Haus sind, kannst du diese so unbesorgt in der Nähe des Schreibtischs spielen lassen. Außerdem verhinderst du, dass der Schreibtisch beim Zurechtrücken Kanten die Wand in deinem Büro beschädigt. Unser Tipp: Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist von vornherein die beste Wahl. Hier kannst du die Tischplatte problemlos außer Reichweite deiner Kinder bringen.

Tipp 5: Ein praktischer Kabeldurchlass in der Schreibtischplatte Ein Kabeldurchlass in der Tischplatte ist eine elegante Lösung, um alle benötigten Kabel durch die Tischplatte hindurchzuführen. So brauchst du dir keine Sorgen mehr um zu kurze Kabel zu machen, die um den Tisch herumgeführt werden müssen. Mit einem Kabeldurchlass in der richtigen Breite wird die Kante und die Oberfläche ebenfalls geschützt.

Tipp 6: Die richtigen Maße der Schreibtischplatte Eine Schreibtischplatte sollte auf keinen Fall zu klein sein! Hier spielt auch unsere Psyche eine Rolle, denn: Ein großer Schreibtisch bietet Raum für Ideen und Kreativität. Mit mehr Platz arbeitet man wesentlich entspannter und angenehmer. Dabei gelten Schreibtischplatten mit einer Breite von 160 Zentimetern und einer Tiefe von 80 Zentimetern als absolutes Mindestmaß. Ein größeres Maß der Tischplatte kann auch von Vorteil sein – hier gilt: Alles ist erlaubt. Wer Verspannungen vorbeugen will, sollte außerdem die Position seiner Schreibtischoberfläche korrekt einstellen und auf die eigenen Maße optimieren. Während sich starre Arbeitstische leider nicht so ohne weiteres verstellen lassen, ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch prädestiniert dafür. Die Position der Ellbogen sollte im 90 Grad Winkel zur Schreibtischplatte sein. In Sachen Höhe gilt: Für mehr als 90 Prozent der Bevölkerung ist eine Höhe von 72 Zentimetern (vom Boden) die richtige Arbeitshöhe der Tischplatte. Personen, die kleiner als 1,50 Meter sind, ziehen davon bis zu zehn Zentimeter ab. Personen, die größer als zwei Meter sind, sollten bis zu zehn Zentimeter hinzurechnen.

höhenverstellbarer Schreibtisch fährt hoch und runter, richtige Tischhöhe

Nicht nur ein Schreibtisch in der richtigen Höhe, sondern auch gelegentliches Stehen ist gut für deine Gesundheit!

Tipp 7: Material, Form und Farbe der Tischplatte Eine qualitativ hochwertige Schreibtischoberfläche besteht aus mehrschichtigen Spanholzplatten, die mit einer Kunststoff- oder Echtholz-Beschichtung versehen sind. Achten sollte man dabei lediglich darauf, dass die Farbe der Platte nicht zu dunkel ist. Der Grund: Starke Konstraste – zum Beispiel eine schwarze Tischplatte zu weißem Papier – strengen die Augen an. Was die Form betrifft, sollte diese schnörkellos und ergonomisch ausfallen. Ansonsten kommst du wegen der Armlehnen deines Bürostuhls unter Umständen nicht nah genug an den Tisch. Jedoch können auch Sonderformen sinnvoll sein, wenn diese an den Raum, Möbel oder an den Menschen angepasst sind. Ein Faktor, der häufig nicht beachtet wird: Die Tischplatte sollte – wie beispielsweise bei einem Glastisch der Fall – keine Kälte ausstrahlen. Die Oberfläche sollte Wärme ausstrahlen. Schließlich verbringst du jeden Tag mehrere Stunden an diesem Tisch und willst dich wohlfühlen. Die Verwendung von Sonderformen kann ebenfalls die Formen der anderen Möbel im Raum aufnehmen, wie zum Beispiel andere Tische, und dadurch die Arbeit angenehmer gestalten.

Dein elektrischer höhenverstellbarer Schreibtisch Schaffe mit dem richtigen Schreibtisch einen Arbeitsplatz, der individuell nach deinen Bedürfnissen eingerichtet ist! Mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch steht dem ergonomischen Arbeiten nichts mehr im Weg. Du weißt nicht, welcher Schreibtisch am besten zu dir passt? Dann nutze unseren Konfigurator. Oder möchtest mehr Informationen zu der Nachhaltigkeit, Ausführungen, Plattenfarbe, Lieferzeit oder der Unterstützung der Krankenkasse / dem Arbeitgeber? Der Versand und die Lieferung ist in Deutschland kostenlos. Wir beraten dich gerne. Sprich uns einfach an oder vereinbare direkt hier einen Termin. https://meinoffice.net Über MeinOffice Komplettes Benutzerprofil betrachten