Startseite Ankauf von edlem und hochwertigem Schmuck seit 3 Generationen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-10-26 12:46. Maryse und Norbert Haeger wurden in das Geschäft mit Antiquitäten regelrecht hineingeboren. In dritter Generation führt Maryse bereits unseren Antiquitäten Ankauf in ganz Nordrhein-Westfalen. Viele Personen besitzen Antiquitäten oder Antik Schmuck , den sie gern verkaufen möchten, wissen aber nicht, wohin sie sich wenden können. Das ist verständlich, denn der Ankauf von hochwertigem Schmuck ist Vertrauenssache. Wir sind an Antik Schmuck verschiedener Epochen interessiert. Das kann Barock, Biedermeier, Jugendstil, Art déco oder 50 - 60 Jahre Schmuck sein. Sind Edelsteine, Diamanten, Brillanten, Saphire oder Rubine enthalten, können Sie den Schmuck ebenfalls bei uns verkaufen. Sind Sie mit unserem Angebot einverstanden, zahlen wir Ihnen Ihr Geld direkt in bar oder per Überweisung aus. Antiquitäten und Antik Schmuck - Gold - Silber - Platin Wir kaufen bereits seit 3 Generationen wertvollen Schmuck und Antiquitäten an. Die meisten Schmuckstücke bestehen aus Gold, Silber oder Platin. Auch eine Kombination aus verschiedenen Edelmetallen ist in vielen Fällen anzutreffen. Der Goldanteil an einer Legierung ist oftmals in das Schmuckstück eingraviert und kann direkt abgelesen werden. Am häufigsten kommt: * 333er Gold

* 585er Gold oder

* 750er Gold in der Praxis vor. Es gibt aber auch höherwertige Goldlegierungen. Allerdings wird es nur äußerst selten ein Schmuckstück geben, dass zu nahezu 100 Prozent aus Gold besteht, denn allein ist das Edelmetall viel zu weich. Das ist der Grund, warum es mit anderen Bestandteilen zu einer Legierung verarbeitet wird. Oftmals ist auch vom 18 Karat oder 9 Karat Gold die Rede. 18 Karat bedeutet, dass der Goldanteil rund 75 Prozent beträgt. 9 Karat Gold entspricht einem Goldanteil von 37,5 Prozent. Antik Schmuck - Edelmetalle und Edelsteine Wir sind am Ankauf von * Ringen

* Armbändern

* Colliers

* Halsketten und

* Manschettenknöpfen interessiert. Das gilt selbstverständlich auch für den Fall, dass die Schmuckstücke nicht nur aus wertvollen Edelmetallen bestehen, sondern auch zusätzlich mit Verzierungen und Accessoires versehen sind. Wir kaufen deshalb auch: * Edelsteine

* Diamanten

* Brillanten

* Saphire und

* Rubine an. Antik Schmuck verschiedener Epochen bei uns verkaufen Charakteristisch für Antik Schmuck ist es, dass er ganz unterschiedlichen Epochen angehören kann. Nicht immer ist es für einen Laien einwandfrei erkennbar, welcher Epoche der Schmuck zuzuordnen ist. Deshalb laden wir Sie ein, uns Ihren Antik Schmuck zur Bewertung vorbeizubringen. Das ist erst einmal unverbindlich, denn Sie entscheiden am Ende selbst, ob Sie bei uns verkaufen möchten. Antik Schmuck folgender Epochen ist für uns besonders interessant: * Barock

* Biedermeier

* Jugendstil

* Art déco und

Haben Sie allgemeine Fragen oder möchten Sie wissen, ob auch Ihr Antik Schmuck für einen Ankauf infrage kommt, können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Informieren Sie sich jetzt über Ihre Möglichkeiten! - Antik Schmuck bei uns verkaufen! Unser Stammhaus befindet sich in Düsseldorf. Dort können Sie während unserer Öffnungszeiten vorbeikommen und uns Ihren Antik Schmuck mitbringen. Tun Sie das, werden wir ihn sofort bewerten. Entschließen Sie sich für den Ankauf, zahlen wir Ihnen einen fairen Preis. Sie erhalten Ihr Geld in bar oder per Überweisung, ganz wie Sie es möchten. Sie können auch in eine unserer Filialen kommen oder einen Termin für den Ankauf bei Ihnen zu Hause vereinbaren. Setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung. Wir finden eine gemeinsame Lösung! www.antiquegalerie.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Antique Galerie Maryse Haeger

Herr Norbert Haeger

Bilker Straße 20

40213 Düsseldorf

Deutschland fon ..: 0160 841 7636

web ..: https://antiquegalerie.de

