Startseite MOOG berät die Gesellschafter der MarkStein Software Entwicklungs- und Vertriebs GmbH beim Verkauf an DRS Investment SE Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-26 12:01. Darmstadt, 26. Oktober 2022 - Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB hat die Gesellschafter der MarkStein Software Entwicklungs- und Vertriebs GmbH, Darmstadt, beim Verkauf ihrer Geschäftsanteile an die DRS Investment SE, eine private Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in München, beraten. MarkStein entwickelt und vertreibt seit mehr als 30 Jahren erfolgreich Softwarelösungen für Verlage und Redaktionen und hat sich in dieser Zeit zu einem Technologieführer der Publishing-Branche entwickelt. Weltweit gehört MarkStein zu den Wenigen, die eine unabhängige Publishing-Technologie anbieten können. Die DRS Investment SE wurde 2017 von dem Unternehmer und Investor Dr. Andreas Spiegel und weiteren Investoren als private Beteiligungsgesellschaft gegründet. Ihr Ziel: langfristig ausgerichtete Beteiligungen an kleinen bis mittelgroßen Softwareunternehmen zu erwerben. Gemeinsam sollen künftig Kooperationen aufgebaut, in das Cloud-Geschäft investiert und Marketing und Vertrieb ausgebaut werden, um neue Geschäftssegmente und Regionen zu gewinnen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Zum Team von MOOG um Partner Dr. Tobias Moog (M&A / Arbeitsrecht) gehörten Dr. Tim Becker (Partner, IP), Dr. Bernd Pfertner (Gesellschaftsrecht / M&A), Carina Abrolat (Arbeitsrecht / M&A) und Gordian Häseler (Steuern). Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 13 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 41 Berufsträger - Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare - tätig. Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2020/2021 wird sie als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat die MOOG Partnerschaftsgesellschaft auch 2020/2021 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt. Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

