Startseite Reifen-vor-Ort bietet beim Reifenkauf optimale Vernetzung von Online- und Offlinehandel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-26 09:47. Autofahrer können auf der B2C-Plattform Reifen-vor-Ort Reifenhändler, Werkstätten und Autohäuser in ihrer Region hinsichtlich des Reifenpreises, der angebotenen Leistung und der Entfernung zum Wohnort vergleichen und die Winterreifen bei ihrem Favoriten bestellen. Als Alternative zu Online-Reifenshops handelt es sich bei der Plattform um eine moderne, digitale Form der "Gelben Seiten" mit einigen Zusatzfunktionen, zum Beispiel der Möglichkeit, Reifen und Alufelgen direkt zu bestellen. Hintergrund für das Geschäftsmodell von reifen-vor-ort.de ist, dass viele Endverbraucher Reifen oder Felgen online bestellen und dabei die Option haben wollen, auch gleich die passende Leistung des örtlichen Händlers zu buchen. Auf dem Portal stellen Händler ihre Reifen-, Felgen- und Montageangebote ein und werden nicht wie bei Onlineshops nur als Montagepartner benötigt. Der Autofahrer sucht auf dem Portal nach seiner Postleitzahl und bekommt Reifenhändler seiner Region angezeigt - sortiert nach Entfernung zum angegebenen Postleitzahlengebiet. Er sieht auf einen Blick, welche Produkte (Winter-, Ganzjahres- und Sommerreifen oder Felgen) im Angebot sind. Zahlreiche Testberichte (inklusive der neuesten Winterreifentests), Informationen zur Verfügbarkeit, Produktinformationen und Händlerbewertungen erleichtern die Kaufentscheidung. Autofahrer, die auf eine kleinere bzw. größere Reifengröße wechseln möchten, werden bei ihrer Kaufentscheidung durch einen Reifenrechner unterstützt. Der Reifenrechner ermittelt die Abweichung zwischen dem alten und neuen Reifen und liefert wichtige Informationen, die beim Tausch zu beachten sind. Auch ist eine elektronische Terminanfrage über die Plattform möglich. Dadurch werden Wartezeiten verkürzt und ein reibungsloser Ablauf garantiert. Anders als bei einem Online-Versand mit angeschlossenem Montagepartner kommt auf www.reifen-vor-ort.de alles aus einer Hand. Es handelt sich hierbei nicht lediglich um Montagepartner. Bei der Händlervermittlung von Reifen-vor-Ort kümmert sich Fachpersonal um Fahrzeug und Kunden. Bezahlt wird erst, nachdem die gewünschte Ware auf dem Fahrzeug montiert ist. Somit gehen die Kunden kein finanzielles Risiko ein und haben bei eventuellen Reklamationen einen Ansprechpartner vor Ort. Mehr als 4.000 Händler sind auf Reifen-vor-Ort gelistet, sodass eine flächendeckende Nutzung für die Verbraucher sichergestellt ist. www.reifen-vor-ort.de ist ein Angebot der ALZURA AG aus Kaiserslautern.

ALZURA AG

Torsten Kühne

Sauerwiesen 4

67661 Kaiserslautern

06301 600 2222

info@alzura.com

www.reifen-vor-ort.de

