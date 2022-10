Startseite Journalistenpreis Abdruck 2023 - Jetzt bewerben Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-26 08:47. Der Journalistenpreis „Abdruck“ geht in die nächste Runde: Bereits zum 18. Mal in Folge sucht die Initiative proDente e.V. aus Köln zahnmedizinische und zahntechnische Beiträge in vier Kategorien. - zahnmedizinische und zahntechnische Beiträge aus 2022 gesucht

- Einsendeschluss: 15. Januar 2023 Der Journalistenpreis „Abdruck“ geht in die nächste Runde: Bereits zum 18. Mal in Folge sucht die Initiative proDente e.V. aus Köln zahnmedizinische und zahntechnische Beiträge in vier Kategorien. Journalistinnen und Journalisten sowie Redaktionsteams können sich ab sofort mit ihren zahnmedizinischen und zahntechnischen Beiträgen aus 2022 für den Journalistenpreis „Abdruck“ bewerben. Die Inhalte sollen verständlich und fachlich korrekt für ein breites Publikum dargestellt sein. Es gibt vier Kategorien: Print, Online, TV und Audio. Insgesamt ist der Preis mit 10.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2023. proDente verleiht den Preis im März 2023 auf der IDS in Köln. Die Jury setzt sich aus fünf Expertinnen und Experten aus Zahnmedizin, Zahntechnik, Journalismus und PR zusammen:

- Prof. Dr. med. dent. Anja Liebermann, M.Sc., Leitung der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik am Universitätsklinikum Köln

- Dr. Marion Marschall, Chefredakteurin Quintessence News

- Robert Hecklau, Leitung NetzWerkStatt, Programmbereich Digitale Evolution beim Saarländischen Rundfunk, Preisträger 2021

- Klaus Bartsch, Zahntechnikermeister und Vizepräsident des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI)

- Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente Mehr Informationen, die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular finden interessierte Journalistinnen und Journalisten in unserem Pressezentrum unter https://www.prodente.de/presse/wettbewerb.html. Unsere vollständige Pressemeldung inklusive Bildmaterial steht Ihnen unter https://www.prodente.de/presse/pressemitteilung/journalistenpreis-abdruc... zur Verfügung. proDente - Wer wir sind

