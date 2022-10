Startseite SAS und Neterium: Next-Gen Sanctions Screening - Analytics und KI entlarven Sanktionsvergehen Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-10-25 15:31. Heidelberg, 25. Oktober 2022 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), hat mit dem belgischen Technologieanbieter Neterium gemeinsam eine Lösung für Sanktionslistenprüfungen entwickelt. Insbesondere Finanztransaktionen werden in Echtzeit daraufhin überprüft, ob sie geltende Beschränkungen übertreten. Dazu kombinieren die beiden Unternehmen die analytische Plattform von SAS mit dem Watchlist-Screening von Neterium zu einem integrierten Cloud-Service. Die in Paris ansässige Orange Bank setzt die neue Lösung bereits mit Erfolg für das automatisierte Screening von Unternehmen und Transaktionen anhand staatlicher und globaler Beobachtungslisten sowie Listen politisch exponierter Personen (PEP) ein. Damit kann die Orange Bank sowohl in der Geldwäschebekämpfung (AML) als auch in der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) erheblich schneller und effektiver agieren. Neteriums "Watchlist Screening-as-a-Service" arbeitet dabei in Echtzeit und Cloud-nativ mit SAS Visual Investigator zusammen. "Integrierte KI und modernste Screening-Technologien verbessern die Erkennungsrelevanz und ermöglichen es unseren Analysten, eine ganzheitliche Echtzeitansicht des AML-Risikos zu überwachen", erklärt Veronique McCarroll, stellvertretende CEO der Orange Bank. "Neterium hat sich mit der Effizienz, Effektivität und Skalierbarkeit seiner Engine zur Überprüfung von Sanktionen geradezu als Partner für SAS angeboten", sagt Stu Bradley, Senior Vice President of Fraud and Security Intelligence bei SAS. "Zudem ist die KI-basierte Entscheidungsfindung bei Neterium besonders leicht nachvollziehbar." Florence Vicentini, Chief Commercial Officer und Head of Partnerships bei Neterium, ergänzt: "Die Tiefe und Breite der SAS Compliance-Plattform für Finanzkriminalität ist führend auf dem Markt. Das macht die Verbindung unserer Technologien für Finanzdienstleister wie die Orange Bank zu einer höchst effektiven Mischung." circa 2.000 Zeichen SAS Institute GmbH

