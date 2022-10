Startseite BDSM Schmuck - Schmuck als Spiegel der Leidenschaft Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-24 16:37. (Bijou d Auteur erotique Collection de Artiste Frank Steinmetz) Die BDSM Szene in Deutschland ist enorm. Der Bedarf und die Nachfrage nach BDSM Schmuck ist vorhanden.

ABER! Das Angebot auf dem Markt in diesem Bereich ist schlicht und ergreifend langweilig. Immer und überall dieselben Ringe und Anhänger. Frank Steinmetz hat eine eigene BDSM Schmuck Kollektion designt. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Begriff BDSM Schmuck neu zu definieren.

Hier finden Sie handgefertigte und ausgefallene Ringe der O und erotischen Schmuck aus der Gold und Silberschmiede.

Steinmetz vereint Schmuck und Kunst zu einem einzigartigen Ensemble, dessen Reiz man sich nicht entziehen kann. Erotischer Schmuck in dieser Form ist ein Statement. Jedes Schmuckstück und jeder BDSM Ring ist ein Unikat und exklusiv. Wer seine Liebe zur BDSM Szene nach außen tragen möchte, kann sich hier ausleben.

Qualität ist oberstes Gebot - alle Produkte sind per Hand gefertigt. BDSM Schmuck für Eingeweihte Spätestens seit der Trilogie "50 Shades of Grey" unterliegt BDSM keinem Tabu mehr in der Öffentlichkeit.

BDSM bedeutet: "Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism".

Unsere exklusive Kollektion bietet für sanfte Dominanz und Unterwerfung, aber auch für den dominanten Part den passenden erotischen Schmuck. Dieser BDSM Schmuck ist facettenreich, edel und fantasievoll. Manchmal filigran und manchmal extra grob gearbeitet.

Schmuck und BDSM sind kein Privileg für geheime Stunden in der Nacht.

Diese Schmuckstücke sehen auch bei Tag gut aus und harmonieren im Detail mit Alltags- oder Business-Kleidung.

Symbole, wie Triskele (das originale BDSM Ring Symbol) - das Peitschenrad oder das Andreaskreuz, erregen Aufmerksamkeit und wecken Begierden. BDSM Schmuck exklusiv by Frank Steinmetz Steinmetz begann vor 20 Jahren seine ausgefallenen Ideen im Bereich Schmuck und Design umzusetzen. Auf diesem Wege kam er in Kontakt mit der BDSM Szene und stellte fest, dass er dort einen Acker vorfand der gepflügt werden wollte. So enstand seine BDSM Schmuck Kollektion. Steinmetz ist wohnhaft in Spanien auf der Kanareninsel Teneriffa.

