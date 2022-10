Startseite Eyelaser Schweiz und Eyelaser Österreich von Dr. Victor Derhartunian Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-24 13:09. Eyelaser, der Augenlaser-Spezialist für Augen lasern lassen in Zürich, Wien und Linz Augen lasern lassen in Zürich , Wien und Linz bei Dr. Victor Derhartunian FEBO ist immer wieder aufs Neue eine gute Idee für Menschen, die ein nachhaltiges Leben ohne störende Sehhilfen wie zum Beispiel Brillen und Kontaktlinsen führen möchten. Eines ist auf jeden Fall sicher: Eyelaser Schweiz und Eyelaser Österreich sind die führenden Auglaserzentren in der gesamten DACH-Region. Dr. Victor Derhartunian FEBO ist der führende LASIK-Chirurg in Wien, Linz und Zürich. Gemeinsam mit seinem Augenfachärzteteam sorgt Dr. Victor Derhartunian FEBO in Österreich und der Schweiz für nachhaltige Ergebnisse. Mit der richtigen Augenheilkundemethode lassen sich Augenerkrankungen (Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung oder Kurzsichtigkeit) aller Art behandeln. Mit der modernsten Augenlasertechnik aus der Schweiz werden bei Fehlsichtigkeiten (Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung oder Kurzsichtigkeit) aller Art Topergebnisse möglich. Jahrelange Erfahrung und hunderte Operationen sprechen eine klare Sprache: Dr. Victor Derhartunian FEBO und sein hochengagiertes Facharztteam finden die passende Lösung für jeden Patienten. Im Rahmen eines kostenlosen Erstgespräches werden Patienten entsprechend beraten und maßgeschneidert vorbereitet. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EYELASER Augenlaser-Zentrum

