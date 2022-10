Startseite Hornetsecurity erweitert Portfolio um Security Awareness Training der nächsten Generation Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-24 13:03. IT-Security: Stärkung der menschlichen Firewall in Unternehmen - Neueste Hornetsecurity-Entwicklung im Bereich Cybersecurity bietet Unternehmen automatisierte Awareness-Trainings für Mitarbeiter

- Erstklassiges Awareness-Training kommt nach deutlichem Anstieg der Cybersecurity-Risiken und Cyberangriffe in 2022 Hannover, d. 24. Oktober 2022 - Hornetsecurity führt mit dem Next-Gen Security Awareness Training einen neuen Service ein, um Unternehmen und Mitarbeiter künftig besser für die Abwehr von Cyberangriffen zu rüsten. Damit baut Hornetsecurity seine führende Position als ganzheitlicher Anbieter für Cybersecurity weiter aus. Cyberkriminelle finden ständig neue Angriffswege und auch die Anzahl der Attacken nimmt stetig zu: So hat der Hornetsecurity Ransomware Report 2022 ergeben, dass 60 % der Angriffe auf Phishing-Versuche zurückgehen. Viele Angreifer nutzen den Menschen als Schwachstelle für Phishing und Betrug aus. Daher integriert das neue Awareness-Training den menschlichen Faktor und stärkt damit dieses schwächere Glied in der Verteidigungskette. Systeme und Tools sind nur so sicher wie ihre Nutzer

Selbst mit dem besten Cybersecurity-System bleibt immer Raum für menschliches Versagen, weshalb viele Anbieter von Cybersecurity-Versicherungen Sensibilisierungsschulungen für Mitarbeiter fordern. Das neue Training von Hornetsecurity unterstreicht, wie wichtig jeder einzelne Mitarbeiter für die Cybersecurity seines Unternehmens ist. Auf diese Weise hilft es Unternehmen, eine nachhaltige Sicherheitskultur zu etablieren. Einfach zu handhabender Service für ein nachhaltiges Security Mindset

Das automatisierte Training von Hornetsecurity ist insofern als innovativ zu bezeichnen, als dass es für Kunden einfach zu handhaben ist und keine aufwändige Administration erfordert. Die Awareness Engine ist das technologische Herzstück des Security Awareness Trainings und bietet ein maßgeschneidertes, bedarfsgerechtes Training: Jeder Benutzer erhält nur so viel Training wie nötig. Die patentierte Spear-Phishing-Engine simuliert anspruchsvolle Phishing-Angriffe, um das Wissen der Nutzer über Angriffe stetig zu erweitern. Zur Messung des Fortschritts wird der Employee Security Index (ESI®) als branchenweit einzigartiger Benchmark verwendet, mit dem das Sicherheitsverhalten im gesamten Unternehmen und von Mitarbeitern ständig gemessen und verglichen wird.

Das Security Awareness Training ist als eigenständiger Service oder als Ergänzung zu den E-Mail-Security-Lösungen von Hornetsecurity, wie 365 Total Protection, verfügbar. Training dank der Übernahme von IT-Seal möglich

Hornetsecurity hat die Wissensvermittlung schon immer als einen wichtigen Teil der Cybersicherheit verstanden und bietet E-Books, Webinare sowie regelmäßige Security Reports an. Mit der Übernahme von IT-Seal im Mai 2022 hat Hornetsecurity seine Schulungsmöglichkeiten weiter ausgebaut. Neben den etablierten Lösungen für E-Mail-Security sowie Backup und Recovery werden nun alle Aspekte des Zyklus von Awareness - Prevention - Detection abgedeckt. "Angesichts der zunehmenden Cyberangriffe wird es für Unternehmen immer wichtiger, ein Cybersecurity-Ökosystem zu implementieren, das Awareness-Trainings für Nutzer und zuverlässige E-Mail-Security-Funktionen zur Vorbeugung sowie Backup zur Wiederherstellung umfasst. Unser neues Angebot sensibilisiert die Anwender für Phishing und andere Cyber-Risiken. Das Security Awareness Training ergänzt unser Portfolio und bringt uns unserem Ziel näher, ein Komplettanbieter für Next-Gen Security, Backup und Compliance für unsere Partner und Kunden zu sein, mit einem besonderen Fokus auf Microsoft 365. Der Service wird bereits global von Kunden genutzt, darunter die BMW Group und der FC Bayern München", sagt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity und ergänzt, "dieser Launch ist Teil einer sehr spannenden Wachstumsstrategie für 2022 und 2023 und wir freuen uns darauf, unseren Aufschwung weiter fortzusetzen." Weitere Informationen zum Security Awareness Trainings erhalten Sie hier (https://www.hornetsecurity.com/de/cyber-security-awareness-training/). Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein führender E-Mail-Cloud-Security- und Backup-Provider, der Unternehmen und Organisationen jeglicher Größe weltweit absichert. Das preisgekrönte Produktportfolio deckt alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Sicherheit ab: darunter Spam- und Virenfilter, Schutz vor Phishing und Ransomware, sowie rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung. Hinzu kommen Backup, Replikation und Wiederherstellung von E-Mails, Endpoints und virtuellen Maschinen. Das Flaggschiffprodukt ist die marktweit umfangreichste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365. Mit über 400 Mitarbeitern an 12 Standorten verfügt das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover über ein internationales Netzwerk von mehr als 8.000 Channel-Partnern und MSPs sowie über 11 redundante, gesicherte Rechenzentren. Die Premium-Services nutzen mehr als 50.000 Kunden, darunter Swisscom, Telefónica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung und CLAAS. Weitere Infos auf www.hornetsecurity.com und auf LinkedIn. Firmenkontakt

