Startseite Boomi ist Platin Sponsor auf der CNetworks IT Vision Conference in München Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-24 12:59. Chesterbrook, Pa./München - 19. Otober 2022 - BoomiTM, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, wird am 3. November 2022 auf der CNetworks IT Vision Conference als Platin Sponsor vor Ort sein. Bei der Konferenz stehen Technologien und Anwendungen rund um das Thema Daten im Fokus. Neben dem persönlichen Erfahrungsaustausch gibt es auch ein hochwertiges Konferenzprogramm, auf dem auch Boomi vertreten sein wird.

Mike Bachman, Global Architect & Principal Technologist bei Boomi, gibt als Experte praktische Einblicke zum Thema, wie Unternehmen ihre Prozesse schneller und effizienter automatisieren können. Der Vortrag fokussiert sich auf die Erfahrungen von Anwendern, schnelle Anwendungsrealisierung und eine pragmatische Datenstrategie.

Registrieren Sie sich unter: https://cnetwork.io/programs/munich-it-vision-2022/ Folgen Sie Boomi auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube Boomi ist bestrebt, die Welt durch die Vernetzung von allen Menschen und Dingen überall zu verbessern. Als Pionier einer cloud-basierten Integrationsplattform-as-a-Service (iPaaS) und heute als führender, weltweit tätiger Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) verfügt Boomi über den umfangreichsten Kundenstamm aller Anbieter von Integrationsplattformen und über ein weltweites Netz von rund 800 Partnern - darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft. Weltweit tätige Organisationen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während Anwendungen, Prozesse und Menschen für bessere, schnellere Ergebnisse miteinander verbunden werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.boomi.com. Firmenkontakt

