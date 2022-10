Startseite Grosswäscherei Witteler & Burkhardt wird neuer Gesellschafter bei Servitex Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-24 08:33. Der Verbund textiler Dienstleister regiert auf die verstärkte Nachfrage aus der Hotellerie und baut seine Kapazitäten weiter aus. Durch die Aufnahme eines weiteren Gesellschafters stärkt Servitex die Kooperation der inhabergeführten Wäschereien. Die Grosswäscherei Witteler & Burkhardt betreut über 60 Hotels im Südwesten Deutschlands: Rhein-Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Heilbronn, Karlsruhe, Kaiserslautern und Saarbrücken. Die im Jahr 2017 von Dipl.-Ing. Sabrina Burkhardt und Dipl.-Ing. Sven Witteler gegründete Wäscherei zählt unter anderem durch den Einsatz innovativer Energiespartechnik derzeit zu den modernsten Betrieben in Deutschland.

"Wir freuen uns, Witteler & Burkhardt seit Oktober dieses Jahres nicht nur weiterhin als Mitglied unseres Verbundes in unseren Reihen zu wissen, sondern auch als neuen Gesellschafter mit an Bord dabei zu haben. Neben spannenden Ausbaumöglichkeiten dieser Wäscherei sowie der Einsatz ressourcenschonender Technologie sind wir sehr glücklich, die mittlerweile sehr hohe Nachfrage speziell im Südwesten der Republik mit einer Vielzahl führender Hotelbetriebe mit einer so zuverlässigen Wäscherei bedienen zu können", so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Markus Zwaller, Geschäftsführer der Grosswäscherei Witteler & Burkhardt, fügt hinzu: "Wir sind froh, mit Servitex einen Partner an unserer Seite zu haben, dessen Gesellschafter über die gleiche Genetik wie wir verfügen: unsere Betriebe durch großes Engagement zum Wohle unserer Kunden weiterzuentwickeln und dabei die bestmögliche Qualität, Versorgungssicherheit und einen hervorragenden Kundenservice anzubieten. Erhalt und Schutz der Umwelt sind bei Servitex keine Phrasen, sondern werden gelebt. Wir passen somit gut zusammen und ergänzen uns." Für den Erwerb des Gesellschafterstatus bei dem Textilverbund ist neben der Mitgliedschaft eine zweijährige "Anwartschaft" notwendig, da für die anderen Servitex-Gesellschafter eine langjährige Zusammenarbeit eines der wichtigsten Ziele als Gemeinschaft darstellt.

Servitex übernimmt für Hotels das gesamte Textilmanagement. Dazu gehören Einkauf, Pflege und Logistik. Das Angebot der Mietwäsche umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche sowie Uniformen in unterschiedlichen Formen und Farben. Zu den Kunden zählen namenhafte Hotelketten und Privathotels. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland fon ..: 0049 030 - 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement - vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers. www.servitex.de Pressekontakt: Wolf. Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten