Startseite BIONIME iFree CGM Review: Pros, Cons, and Verdict Pressetext verfasst von anatoly41 am Sa, 2022-10-22 11:25. BIONIME ist ein Blutzuckermessgerät mit App, mit dem Sie Ihren Blutzuckerspiegel in Echtzeit beobachten können. Die kontinuierliche Blutzuckermessung (CGM) ermöglicht es Ihnen auch, die Veränderungen Ihres Blutzuckerspiegels zu verfolgen und die Trends zu erfassen, denen er folgt. Dank dieser präzisen und kontinuierlichen Informationen können Sie bessere Entscheidungen in Bezug auf Ihre Ernährung und Ihre körperliche Aktivität treffen und sich an eventuell benötigte Medikamente oder medizinische Hilfe erinnern lassen. Das BIONIME iFree CGM bietet dem Patienten einen Selbstüberwachungsmechanismus, der die Lebensqualität von Diabetikern verbessert. Es enthält ein Glukosemessgerät, das 4,6 mm unter die Haut eindringt, um die Zwischenzellflüssigkeit im Arm oder im Bauch zu erreichen. Hier finden Sie eine vollständige Analyse des BIONIME CGM, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Vorteile von BIONIME CGM Null Schmerz Der Sensor befindet sich nur 4,6 mm unter der Haut, so dass das Einführen und Herausziehen des Sensors und des Senders völlig schmerzfrei ist. 100 % Bequemlichkeit Sie drücken den Einsetzer nach unten, um den Sensor zu platzieren, und bringen dann den Sender an. Wenn Sie ihn austauschen müssen, ziehen Sie einfach an der Schale, biegen Sie die Schale und entfernen Sie den Sender, um ihn wieder aufzuladen. Der gesamte Vorgang dauert weniger als eine Minute. 30 Tage lange Batterielebensdauer Das Aufladen des Senders dauert 2 Stunden, und eine einzige Ladung reicht für 30 Tage. Sie können also zur Arbeit oder in der Freizeit reisen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sich der Sender entlädt. 14-Tage-Datenspeicher Der Sender kann die Messwerte von 14 Tagen speichern. Das BIONIME CGM Kit wird mit 2 Sensoren geliefert, was bedeutet, dass 1 Kit für 28 Tage ausreicht. Dedizierte mobile App Dieses Blutzuckermessgerät mit App überwacht Daten in Echtzeit, erkennt Trends im Blutzuckerspiegel und exportiert Daten als AGP-Bericht. Es ist ein Android- und iPhone-kompatibles Blutzuckermessgerät. Nachteile von BIONIME CGM Gegenkontrolle ist notwendig Das BIONIME Glukosemessgerät mit App hilft Ihnen zwar bei einem besseren Diabetesmanagement, aber Sie müssen Ihre Blutzuckerwerte regelmäßig überprüfen und die Messwerte vergleichen. Körperanpassung BIONIME ist ein Bluetooth-Diabetesmessgerät mit einem physischen Sender und Sensor. Obwohl BIONIME eines der unauffälligsten und komfortabelsten Blutzuckermessgeräte auf dem Markt ist, kann es sein, dass Sie einen Körperaufsatz an sich nicht mögen. Fazit Bionime wird auf der kürzlich stattgefundenen Düsseldorfer Medizinmesse vom 14.11. bis 17.11. und auf der nächstjährigen Dubai Medical Fair vom 28.1. bis 2.2. ausstellen, um noch mehr Patienten bessere Nachrichten zu bringen! Das BIONIME Bluetooth-Zuckermessgerät ist ein gut durchdachtes Produkt. Es ist einfach in der Handhabung, effektiv in der Funktion und mit einer benutzerfreundlichen App verbunden, die jede Minute neue Daten meldet. Für Menschen mit Typ-1-Diabetes ist es eine großartige Alternative zum Stechen von Spritzen in den Körper für einen Blutzuckertest. Es verwaltet Diabetes auf schmerzfreie, stressfreie und technisch versierte Weise. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten