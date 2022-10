Startseite Bildbearbeitungsprogramm für beeindruckende Fotos Pressetext verfasst von anatoly41 am Sa, 2022-10-22 09:23. Bilder sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Erinnerungen und sagen manchmal mehr, als tausend Worte. Es gab eine Zeit, in der man Bilder weder bearbeiten noch manipulieren konnte. Erinnern Sie sich noch? Diese Zeiten sind lange vorbei. Bildbearbeitung ist längst kein Phänomen mehr. Dank fortschrittlichen Bildbearbeitungsprogrammen, können Sie Ihren Bildern den letzten Schliff verleihen und sie Ihren Freunden optimistisch präsentieren. Die hilfreichen Tools sind heute ein wichtiger Bestandteil der digitalen Fotografie. Ob wir wollen oder nicht. Die Ära der Smartphones hat so gut wie jeden von uns zu einem Hobbyfotografen gemacht. Häufig verbringen Menschen anschließend noch Stunden, um Ihre Fotos aufzuwerten. Besonders auf Social-Media-Plattformen wie Instagram entsteht durch den Einsatz von Bildbearbeitungsprogrammen eine mitunter surreale Welt. Bildbearbeitung ist aber nicht nur etwas für Social-Media Stars und Fotografen. Auch Anfänger können mit den richtigen Tools bemerkenswerte Ergebnisse erzielen. Die meisten Bildbearbeitungsprogramme sind relativ einfach zu bedienen und bieten viele nützliche Funktionen. So wie die kostenlose Windows Applikation FotoWorks XL 2.

Gratis Bildbearbeitungsprogramm mit vielen Features

Mit FotoWorks XL 2 können Sie Bilder im Handumdrehen bearbeiten und optimieren. Das Programm bietet viele tolle Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Fotos in Szene setzen können. Dabei stoßen Sie nicht nur auf die klassischen Basisfunktionen wie Grafikfilter, die Anpassung von Helligkeit und Kontrast sowie das Entfernen roter Augen. Die empfehlenswerten Preset-Effekte von FotoWorks XL 2 lassen aus einfachen Schnappschüssen, kleine Kunstwerke entstehen. Per Stapelverarbeitung können Sie die gewünschten Änderungen auf alle ausgewählten Bilder übertragen. Herrliche Landschaften und Pech mit dem Wetter? Die Preset-Lichtreflexe lassen aus trüben Bildern, sonnige Momentaufnahmen werden. Programm herunterladen und loslegen – schnell, einfach und kostenlos.