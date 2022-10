Startseite Donepezil: Vorteile, Nachteile und Risiken des Alzheimer-Medikaments Pressetext verfasst von dorisdonner am Fr, 2022-10-21 14:46. Donepezil ist eines der gängigsten Medikamente in der Behandlung der Alzheimer Demenz. Für das Neuro-Enhancement, eine umstrittene Praxis zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, wird es ebenfalls verwendet. Manche Anwender lassen dabei jedoch die möglichen Risiken außer Acht. Lesen Sie hier, was das Medikament Donepezil leisten kann, was dabei zu bedenken ist und wer es unter gar keinen Umständen einnehmen sollte. Das Medikament Donepezil wird in der Regel an Menschen verschrieben, die an einer Demenz leiden, die mit der Alzheimer-Krankheit einhergeht. Demenz ist eine Erkrankung des Gehirns, die zu einem allmählichen Verlust der geistigen Fähigkeiten führt. Dazu gehören Probleme mit dem Gedächtnis, dem Verständnis, dem Urteilsvermögen, dem Denken und der Sprache. Donepezil ist kein Heilmittel für Demenz, aber es kann die Symptome lindern, insbesondere die, die mit dem Denken und dem Gedächtnis zu tun haben. Es wirkt, indem es die Konzentration eines natürlichen chemischen Stoffes namens Acetylcholin erhöht. Es ist bekannt, dass Menschen mit Demenz einen niedrigen Acetylcholinspiegel haben. Für die Annahme, dass eine Erhöhung von Acetylcholin auch bei gesunden Menschen eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten bewirken kann, gibt es jedoch keine validen Daten. Eine im Mai 2019 erschienene Pilotstudie zeigt zwar, dass sich die Aufmerksamkeit durch Donepezil bei hoher geistiger Belastung verbessern könnte, für eine abschließende Bewertung werden aber noch weitere Forschungen erforderlich sein. Einige Arzneimittel sind für Menschen mit bestimmten Erkrankungen nicht geeignet. Manchmal kann ein Arzneimittel zwar angewendet werden, erfordert aber besondere Vorsicht. Aus diesen Gründen ist es wichtig, gewisse medizinische Probleme abzuklären, bevor man das Medikament Donepezil einnimmt. Ein Ausschlusskriterium für das Medikament Donepezil sind in der Regel Herzprobleme, wie etwa ein unregelmäßiger Herzschlag sowie ernste Probleme mit der Atmung, wie zum Beispiel schweres Asthma oder COPD. Auch bei Problemen mit der Leber sowie bei Magenschwüren, häufigen Krampfanfällen oder Problemen beim Wasserlassen ist erhöhte Vorsicht geboten. Außerdem sind auch die Arzneimittel zu berücksichtigen, die der Patient sonst noch einnimmt, einschließlich rezeptfreie Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Zudem sollte man vorsichtig sein, wenn man in der Vergangenheit bereits allergische Reaktionen auf andere Arzneimittel gezeigt hat. Bevor Sie mit der Einnahme beginnen, lesen Sie die gedruckte Packungsbeilage des Herstellers, die sich in der Verpackung befindet. Dort finden Sie weitere Informationen über das Medikament Donepezil und eine vollständige Liste der Nebenwirkungen, die bei der Einnahme auftreten können. Menschen, die an Demenz leiden, haben oft einen Betreuer, der ihnen hilft, die richtige Dosis zu richtigen Zeit einzunehmen. Ob die Einnahme vor oder nach einer Mahlzeit erfolgt, ist unwichtig. Meist lautet die Empfehlung, die Dosis kurz vor dem Schlafengehen einzunehmen. Eine ärztlich verordnete Therapie mit dem Medikament Donepezil beginnt meist mit einer Dosis von 5 mg pro Tag, die nach dem ersten Monat auf 10 mg erhöht werden kann. Für gesunde Menschen, die mit dem Medikament Donepezil ihre kognitive Leisung verbessern möchten, existieren keine evidenzbasierten Angaben zur Dosierung. Es ist aber nicht ratsam, eine höhere Dosis einzunehmen, als für die Behandlung einer Demenz empfohlen wird. Wenn das Medikament Donepezil als Schmelztablette vorliegt, wird diese im Mund behalten, bis sie zerfällt. Dann sollte man einen Schluck Wasser nehmen. Wer das Medikament Donepezil in flüssiger Form (1 mg/ml) erhält, bekommt auch einen Dosierlöffel zum Abmessen der richtigen Menge. Wenn Sie eine 5-mg-Dosis einnehmen, füllen Sie den Löffel bis zur 5-ml-Linie. Wenn Sie 10 mg einnehmen wollen, füllen Sie den Löffel bis zur 10-ml-Linie. Wenn Sie die Einnahme einer Dosis vergessen haben, machen Sie sich keine Sorgen. Nehmen Sie Ihre Dosis einfach am nächsten Tag wie gewohnt ein. Nehmen Sie nicht zwei Dosen zusammen ein, um die vergessene Dosis nachzuholen. Wenn länger als eine Woche vergessen haben, das Medikament Donepezil einzunehmen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Einnahme wieder aufnehmen, da Sie die Behandlung eventuell mit einer niedrigeren Dosis neu beginnen müssen. Es kann ein paar Wochen dauern, bis Sie den vollen Nutzen von Donepezil spüren. Nehmen Sie Ihre Dosis so lange täglich ein, bis Ihr Arzt Ihnen etwas anderes sagt. Medikamente zur Behandlung von Demenz werden in der Regel so lange eingenommen, wie man davon ausgeht, dass sie eine sinnvolle Wirkung auf die Symptome haben. Auch, wenn man das Medikament Donepezil als Smart-Drug nimmt, ist frühestens nach einigen Wochen mit einer Wirkung zu rechnen. Dieser Punkt unterscheidet es von Präparaten, die ihre Wirkung sofort entfalten, wie etwa Ritalin oder Attentin. In einer medizinischen Therapie mit dem Medikament Donepezil wird der Arzt oder die Ärztin die Fortschritte alle paar Wochen überprüfen wollen, um sicherzustellen, dass der Patient oder die Patientin von der Behandlung profitiert. Daher ist es erforderlich, die Arzttermine einzuhalten. In der Regel ist es ratsam, keinen Alkohol zu trinken, während man das Medikament Donepezil einnimmt. Der Konsum von Alkohol kann die Wirksamkeit des Arzneimittels herabsetzen. Wenn Sie sich einer Operation oder einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen, teilen Sie der behandelnden Person mit, dass Sie das Medikament Donepezil einnehmen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie eine Narkose benötigen. Wenn Sie rezeptfreie Arzneimittel kaufen oder einnehmen, erkundigen Sie sich immer bei Ihrem Apotheker, ob Sie diese zusammen mit dem Medikament Donepezil anwenden dürfen. Einige Arzneimittel können sich im Hinblick auf ihre Wirkung gegenseitig beeinträchtigen. Neben ihren nützlichen Wirkungen können die meisten Arzneimittel unerwünschte Nebenwirkungen verursachen, die jedoch nicht bei jedem auftreten. In der Folge finden Sie einige der häufigsten Probleme, die das Medikament Donepezil verursachen kann. Eine Auflistung aller Nebenwirkungen, die mit diesem Arzneimittel in Verbindung gebracht werden, finden Sie am besten in der gedruckten Packungsbeilage des Herstellers, die dem Arzneimittel beigefügt ist. Sprechen Sie mit einem Arzt oder einer Ärztin oder fragen Sie in der Apotheke nach, wenn eine der Nebenwirkungen anhaltend auftritt oder beschwerlich wird. Die drei häufigsten Nebenwirkungen, die das Medikament Donepezil verursachen kann, sind Übelkeit, Durchfall und Kopfschmerzen. Mehr als 10 % der Personen, die dieses Arzneimittel einnehmen, berichten über mindestens eine dieser Nebenwirkungen. Im Hinblick auf die Übelkeit kann eine Anpassung der Ernährung hilfreich sein. Eine einfache Diät, sparsam gewürzt und mit wenig Fett, ist oft schon Hilfe genug. Kommt es zu Durchfall, sollte man viel Wasser trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Ebenfalls mit Wassertrinken sind oftmals die Kopfschmerzen behandelbar, die das Medikament Donepezil auslösen kann. Hilft das nicht, kann man in der Apotheke nach einem geeigneten Kopfschmerzmittel fragen. Halten die Kopfschmerzen dann immer noch an, ist ein Arzt zu konsultieren. Die folgenden Nebenwirkungen treten bei weniger als 10 % der Personen auf, die das Medikament Donepezil verwenden: Manche Menschen müssen sich erbrechen, haben keinen Appetit mehr oder klagen über Bauchschmerzen, wenn sie das Medikament Donepezil einnehmen. Bei diesen Problemen kann eine Umstellung der Ernährung Abhilfe schaffen. Eine fettarme und wenig gewürzte Diät führt oft zu einer Besserung. Kommt es zu Nebenwirkungen wie Schwindel, Ohnmacht oder Müdigkeit, sollte man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Werkzeugen oder Maschinen arbeiten und sprechen Sie mit einem Arzt. Zu den weiteren Nebenwirkungen zählen Schlafprobleme, abnorme Träume oder Alpträume, erkältungsähnliche Symptome, Unruhe oder Aggressivität, Muskelkrämpfe, Halluzinationen , juckender Hautausschlag und Urininkontinenz. Wer das Medikament Donepezil im Rahmen einer medizinischen Behandlung einnimmt, sollte dann einen Arzt konsultieren. Wer es als Neuro-Enhancer verwendet, sollte die Einnahme beenden. Wenn Sie andere Symptome haben, von denen Sie glauben, dass sie mit dem Medikament Donepezil zu tun haben könnten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin oder fragen Sie in der Apotheke nach, um weiteren Rat zu erhalten. Bewahren Sie das Medikament Donepezil außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern auf. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Schützen Sie es vor Hitze und Licht. Eine geöffnete Flasche Donepezil-Lösung zum Einnehmen ist zwei Monate lang haltbar. Nach dieser Zeit sollte man sie entsorgen. Tabletten sind wesentlich länger haltbar. Genaue Angaben dazu, wie lange das Medikament Donepezil haltbar ist, sind auf der Packung zu finden. Nehmen Sie niemals mehr als die verordnete Dosis ein. Nehmen Sie das Medikament Donepezil nicht ohne ärztliche Verordnung ein. Auch Personen, die diesen Rat missachten und Donepezil rezeptfrei gekauft haben, sollten nicht mehr als die in der Packungsbeilage angegebene Dosis nehmen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie oder jemand anderes eine Überdosis dieses Arzneimittels genommen haben könnte, suchen Sie die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses auf. Nehmen Sie den Behälter mit, auch wenn er leer ist.