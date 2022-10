Startseite mac. brand spaces relauncht Website Pressetext verfasst von Bestfall GmbH am Fr, 2022-10-21 13:25. mac. brand spaces, der Spezialist für Livekommunikation, hat ein Update seiner Website gelauncht. “Im Einklang mit unserem neuen, zukunftsorientierten Markenauftritt präsentiert sich unsere Website www.mac.de nun in einem zeitgemäßen und nutzenorientierten ‘Look and Feel’”, sagt CEO Stefan Trieb. Nach der erfolgreichen Markentransformation ist der neue Webauftritt ein weiterer Baustein bei der Modernisierung externer Touchpoints. Deutlich wird auch hier: mac. brand spaces positioniert sich als Komplettanbieter für die Inszenierung von Marken im Raum. „Wir haben die letzten Monate für die Transformation des traditionellen Messegeschäftes genutzt - hin zu einer kreativen und effizienten Verbindung aus realen und virtuellen Räumen. Das machen wir nun auch auf unserer neuen Website sichtbar", so Trieb. Im Mittelpunkt stehe natürlich die Darstellung der Kernkompetenz von mac brand spaces: Die professionelle Umsetzung von Kundenwünschen durch eine umfassende und qualifizierte Beratung. Die Webseite liefert Einblicke in nachhaltigen Lösungen sowohl für die physische und als auch digitale Live-Kommunikation. Über Bestfall GmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten