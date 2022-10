Startseite Stimmen-Künstler gibt Gast-Auftritt Pressetext verfasst von BritaSegger am Fr, 2022-10-21 10:43. Er ist der Meister aller Promi-Stimmen. Sänger Udo Lindenberg, Pop-Titan Dieter Bohlen oder Kanzler Olaf Scholz – über 70 Stimmen prominenter Persönlichkeiten beherrscht Jörg Knör perfekt. Am verkaufsoffenen Sonntag, den 6. November 2022, kommt der Star-Parodist für einen Gastauftritt in die Europa Passage Hamburg. Der Eintritt ist frei. Jörg Knör gilt als Entertainer unter den deutschen Comedians. Der Künstler greift Ausrutscher von Promis auf, verpackt sie in Liedern, Parodien und Karikaturen zu einer amüsant-rasanten Show. Am Shopping-Sonntag, der unter dem Motto ‚Kunst und Kultur‘ stattfindet, hat Jörg Knör natürlich auch einige Hamburger Legenden wie Inge Meysel, Karl Lagerfeld und Helmut Schmidt im Repertoire. Seine Fans können sich außerdem auf Autogramme und Selfies freuen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. „Mit dem Gastspiel von Star-Parodist und Entertainer Jörg Knör schenken wir unseren Besucher*innen ein einzigartiges Kultur-Erlebnis“, so Jörg Harengerd, Center-Manager der Europa Passage Hamburg mit 120 Stores und großer Gastronomievielfalt. Das Einkaufszentrum zwischen Mönckebergstraße, Rathausmarkt und Jungfernstieg organisiert regelmäßig besondere Events. Im Vorjahr wurde hier durch die Hamburger Kammerspiele an allen vier Advents-Sonntagen das Theater-Stück ‚Josef und Maria‘ von Peter Turrini als Kultur-Highlight aufgeführt. Jörg Knör‘s Show-Auftritt erfolgt während der sonntäglichen Öffnungszeit, zwischen 13 und 18 Uhr. Für weitere Informationen, Akkreditierungs- und Interview-Wünsche sowie honorarfreies Bildmaterial wenden Sie sich an: SOCIETY RELATIONS & Communications

www.society-relations.com Über die Europa Passage: Die Europa Passage im Zentrum der Hamburger Innenstadt lockt mit über 120 Shops auf fünf Etagen. Hier verbinden sich imposante Architektur, vielfältiger Angebotsmix, Gastronomie sowie Kunst und Kultur. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2006 prägt die Europa Passage das merkantile und kulturelle Leben der Innenstadt mit seinen Einkaufsmöglichkeiten entscheidend mit und hat sich als unverzichtbare Shopping-Adresse etabliert – für Touristen wie Hamburger, die das Besondere suchen. Und zwar in vielerlei Hinsicht, denn hier lässt sich nicht nur ein facettenreicher Einkaufsbummel direkt am Jungfernstieg und so manche Gaumenfreude erleben; die Europa Passage ist inzwischen auch ein beliebter Ort für Kultur. Europa Passage Hamburg

www.europa-passage.de Star-Parodist Jörg Knör (Foto: Jörg Knör)