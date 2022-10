Fantasievolle Geschichten

Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Buchtipps:

Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Es ist für Kinder zum Vorlesen und Lesen ebenso geeignet wie für Erwachsene, die im Herzen jung geblieben sind

ISBN-13: 978-3735790729

Zac und der geheime Auftrag

Zac gehört zur untersten Schicht, zu den Ärmsten der Ärmsten. Schon sehr früh muss er erleben, was es heißt, zum Arbeiten und Dienen geboren zu sein.

Eines Nachts wird er von einer unbekannten Stimme mit den Worten ´Zac, du bist eines Besseren bestimmt. Folge deiner Mission! Du wirst gebraucht` geweckt. Hat seine Fantasie ihm nur einen Streich gespielt oder war es eine Botschaft?

Als sein Herr ihn eines Tages wieder schlecht behandelt, läuft er einfach weg und somit beginnt das Abenteuer seines Lebens. Böse Mächte wollen die Menschheit vernichten. Kann Zac das verhindern?

„Zac und der geheime Auftrag“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, dem positiven Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3961116683

Elodie: Das Weltentor

In einer anderen Welt als der, in der wir leben, wächst das Mädchen Elodie in einem kleinen Dorf auf. Mit 17 Jahren tritt sie, wie es immer für sie vorgesehen war, in ein Bergkloster ein. Eines Tages entdeckt sie bei ihren einsamen Spaziergängen eine Höhle. Neugierig geht sie hinein und erblickt zu ihrer Verwunderung in einer Höhlenwand einen Wald, in dem sie kämpfende Gruppen sieht. In einem der Männer erkennt sie ihren verloren geglaubten Freund Haymo. Und so muss Elodie lernen, dass es mehr als nur ihre Welt gibt und dass sie dazu in der Lage ist, das Tor zwischen diesen Welten zu durchschreiten.

Doch es gibt noch größere Geheimnisse.

Was hat es zum Beispiel mit ihrer ungewöhnlichen Haarfarbe auf sich, die sie bisher als Laune der Natur empfunden hat?

Warum denken die Menschen in der fremden Welt, dass sie die Auserwählte ist, die das magische Tor schließen und den Frieden wieder herstellen kann?

Und warum wird sie von Feinden verfolgt?

ISBN-13: 978 3751994446

Die Spiral-Insel

Die einer Spirale ähnliche Insel erhebt sich mit steil abfallenden Klippen hoch aus dem Meer. Beherrscht wird diese Insel, in deren Erdinnerem das Feuer der Ewigkeit lodert, von der Königin der Zeit. Mit ihr bewohnen mystische Wesen wie zum Beispiel der Phönix, der Feuergeist, das Einhorn mit dem goldenen Horn, die Baumhirten, Zwerge, die Winde, der Greif und viele mehr das Eiland.

Eine Flaschenpost erreicht die Insel. In ihr der Hilferuf eines Jungen – Gero. Er lebt mittlerweile in einer Baumhöhle, da die Städte keinen Lebensraum mehr bieten. Das Kind hat von der sagenhaften Spiralinsel gelesen und bittet die Bewohner, seine Welt zu retten.

Der Fürst der Finsternis vereint die Kreaturen der Unterwelt, um den Aufstand des Guten zu verhindern.

Ein Kampf um die Erde beginnt.

ISBN: 978-3746759104

ISBN: 978-3746759111

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/

http://kindereck.jimdofree.com/