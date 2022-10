Startseite „Wir sind frei“ - Der neue Song von Tonland Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2022-10-20 20:09. Es ist eine Einladung, die Ketten zu sprengen: Der Song „Wir sind frei“. Tonland macht Mut, die Beschränkungen des Alltags, die Kritiker und Zweifler hinter sich zu lassen und Träume zu leben. Zusammen mit dem Produzenten Mark Smith ist dem Duo ein Track gelungen, der unter die Haut geht. Deutsch-Pop mit starkem Text und eingängiger Melodie – die beiden Musiker bringen in dieser Single ihre Stärken besonders zum Ausdruck. Und sie haben ein facettenreiches Thema gewählt, das viele anspricht. „Wir sind frei“ darf alle mitreißen.

Ergänzend zu der Produktion gibt es auf ausgewählten Plattformen ein Booklet mit zusätzlichen Informationen. Seit dem Start 2018 gewinnt Tonland durch Auftritte, Veröffentlichungen und Medienpräsenz zunehmend an Bekanntheit. 2020 erhielten sie den Deutschen Rock & Pop Preis, 2022 erreichten sie Top 3 Platzierung des Wedding Award Germany im Bereich "Innovation". EAN 3617051754461

Release 21.10.2022 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.