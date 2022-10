Startseite Azincourt Energy berichtet über den aktuellen Stand der Herbst- und Winterbohrprogramme Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-10-20 19:03. Vancouver B.C., 20. Oktober 2022 - AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF), freut sich, ein Update zu den bevorstehenden Bohrprogrammen auf seinen Uranexplorationsprojekten im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan bereitzustellen. Projekt East Preston Die Vorbereitungen für ein Winterprogramm im Projekt East Preston sind in vollem Gange. Das Unternehmen ist in die Konsultationsphase im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eingetreten und wird weiterhin mit der Clearwater River Dene Nation (CRDN) und den lokalen Gemeinden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Chancen für lokale Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen maximiert werden. Das primäre Zielgebiet auf dem Projekt East Preston sind die leitfähigen Korridore von der A-Zone bis zur G-Zone (A-G-Trend) und von der K-Zone bis zur H- und Q-Zone (K-H-Q-Trend) (Abbildung 2). Ausgewählt wurden diese Trends auf Grundlage der zusammengestellten Ergebnisse der EM- und Gravitationsbodenmessungen und der konzessionsgebietsweiten VTEM- und magnetischen Untersuchungen in den Jahren 2018 bis 2020 sowie der Bohrprogramme, die von 2019 bis 2022 absolviert wurden; die HLEM-Messung 2020 weist auf mehrere aussichtsreiche Leiter sowie komplexe Strukturen entlang dieser Korridore hin. Die Bohrungen bestätigten, dass identifizierte geophysikalische Leiter strukturell unterbrochene Zonen umfassen, die Anhäufungen von Grafit, Sulfiden und Karbonaten beinhalten. Hydrothermale Alterierung, anomale Radioaktivität und erhöhte Uranwerte wurden in diesen strukturell unterbrochenen Leiterzonen nachgewiesen. Das Unternehmen plant ein umfassendes Bohrprogramm für die Wintersaison 2022/2023, das im Dezember mit den Vorbereitungen im Hinblick auf die Anlage von Straßenwegen und die Errichtung des Camps beginnen wird, wie in der Pressemeldung vom 28. Juli 2022 berichtet wurde. Das Programm wird ungefähr 6.000 Bohrmeter in mehr als 20 Diamantbohrlöchern umfassen; die Bohrungen sollen im Januar aufgenommen werden. Priorität hat weiterhin die Bewertung der Alterierungszonen und der erhöhten Uranwerte, die im Winter 2022. Azincourt Energy hält weiterhin regelmäßige Treffen mit der Clearwater River Dene Nation und anderen Rechteinhabern ab, um sicherzustellen, dass die Belange der örtlichen Gemeinden in Bezug auf das Projekt East Preston berücksichtigt werden. Azincourt freut sich auf eine fortwährende enge Arbeitsbeziehung mit der CRDN und anderen Rechteinhabern, sodass potenzielle Auswirkungen und Bedenken angesprochen werden und die Gemeinden von den Aktivitäten in diesem Gebiet durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft, der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und dem Sponsoring von ausgewählten Gemeindeprogrammen und -initiativen profitieren können. Mehrere Mitglieder der Clearwater River Dene Nation wurden direkt am Standort angestellt oder liefern Unterstützung oder Dienstleistungen, um das Camp und die Programme am Laufen zu halten. Projekt Hatchet Lake Das Unternehmen nahm das Projekt Hatchet Lake erst vor Kurzem in sein Portfolio auf (siehe Pressemeldung vom 10. November 2021). Hatchet Lake liegt knapp außerhalb des nordöstlichen Randes des Athabasca-Beckens, entlang der wenig erforschten nordöstlichen Erweiterung der Western Wollaston Domain (WWD) innerhalb der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (WMTZ). Dieser äußerst ergiebige Strukturkorridor enthält die meisten der bekannten hochgradigen Uranvorkommen und alle in Betrieb befindlichen Uranminen in Kanada. Das Bohrprogramm bei Hatchet Lake wird beginnen, sobald die Genehmigungen vorliegen und der Konsultationsprozess mit den örtlichen Gemeinden abgeschlossen ist. Azincourt Energy setzt sich dafür ein, dass alle Aktivitäten mit dem Verständnis und der Kooperation der betroffenen Gemeinden durchgeführt werden. Das Unternehmen steht in Kontakt mit dem Yathi Néné Land and Resource Office, das die Hatchet Lake First Nation vertritt, und erwartet weitere Gespräche mit dieser Behörde und anderen Rechtsinhabern, die sicherstellen sollen, dass den Anliegen der örtlichen Gemeinden Rechnung getragen wird. Azincourt freut sich darauf, eine enge Arbeitsbeziehung mit der Gemeinde Hatchet Lake zu entwickeln. Das vom Unternehmen geplante Programm, das in einer Pressemeldung vom 28. Juli 2022 angekündigt wurde, besteht aus Bodenerkundungen zur Verifizierung von Zielgebieten, geophysikalischen Bodenuntersuchungen (Horizontal Loop Electromagnetic/HLEM) zur Verifizierung der Leiterstandorte und einem hubschraubergestützten Diamantbohrprogramm. Das Bohrprogramm wird voraussichtlich 8 bis 10 Diamantbohrlöcher mit bis zu 1.500 Meter Gesamtlänge umfassen. Absichtserklärung Azincourt freut sich ferner, mitteilen zu können, dass das Unternehmen am 15. September 2022 eine Absichtserklärung mit einer nicht genannten Partei unterzeichnet hat, um ein im Explorationsstadium befindliches Uranprojekt im Norden von Saskatchewan zu evaluieren. Diese Absichtserklärung räumt dem Unternehmen für einen Zeitraum von 60 Tagen nach der Unterzeichnung das Exklusivrecht ein, das Projekt zu bewerten und ein Angebot zum Erwerb zu unterbreiten. Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sollte ein Geschäft für das Konzessionsgebiet zustande kommen. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67897/AAZ(2022-10-20)ProgramUpdatesDE_PRcom.001.jpeg Abbildung 1: Lage des Projekts East Preston - Westliches Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67897/AAZ(2022-10-20)ProgramUpdatesDE_PRcom.002.png Abbildung 2: Bohrlöcher und Zielgebiete 2022 im Uranprojekt East Preston www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67897/AAZ(2022-10-20)ProgramUpdatesDE_PRcom.003.png Abbildung 3: Lage des Projekts Hatchet Lake - Östliches Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67897/AAZ(2022-10-20)ProgramUpdatesDE_PRcom.004.png Abbildung 4: Zielgebiete bei Hatchet Lake Über East Preston Azincourt kontrolliert eine Mehrheitsbeteiligung von über 72,8 % am mehr als 25.000 Hektar großen Projekt East Preston im Rahmen eines Joint-Venture-Abkommens mit Skyharbour Resources (TSX.V: SYH) und Dixie Gold. Im Konzessionsgebiet wurden drei vielversprechende leitfähige Korridore mit magnetischen Tiefstwerten entdeckt. Diese drei ausgeprägten Korridore weisen eine Streichlänge von insgesamt über 25 Kilometern auf, wobei jeweils mehrere EM-Leiterabschnitte identifiziert wurden. Bis dato abgeschlossene Bodenerkundungs- und -erprobungsarbeiten haben Ausbiss-, Boden-, biogeochemische und Radonanomalien identifiziert, die wichtige Spurenelemente für die Entdeckung diskordanter Uranlagerstätten sind. Das Projekt East Preston verfügt über mehrere lange lineare Leiter mit gebogener Ausrichtung und versetzten Brüchen in der Nähe von interpretierten Verwerfungslinien - klassische Ziele für im Grundgebirge enthaltene diskordante Uranlagerstätten. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Grundgebirgsleiter, sondern aufgrund der strukturellen Komplexität um Prospektionsziele mit deutlich hochgestufter/verbesserter Höffigkeit. Bei den Zielen handelt es sich um im Grundgebirge enthaltene, mit einer Diskordanz einhergehende Uranlagerstätten, die der Lagerstätte Arrow von NexGen und der Mine Eagle Point von Cameco ähnlich sind. East Preston befindet sich in der Nähe des südlichen Randes des westlichen Athabasca-Beckens, wo sich die Ziele in einer oberflächennahen Umgebung ohne Athabasca-Sandsteindeckschicht befinden, weshalb sie relativ oberflächennahe Ziele sind, bei ihrer Entdeckung jedoch eine große Tiefenausdehnung aufweisen können. Der Projektgrund befindet sich entlang eines parallel verlaufenden leitfähigen Trends zwischen dem Trend PLS-Arrow und der Lagerstätte Centennial von Cameco (Virgin River / Dufferin Lake Trend). Über Hatchet Lake Azincourt schloss am 9. November 2021 eine Optionsvereinbarung mit ValOre Metals Corp. ab. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Azincourt die Möglichkeit, eine Beteiligung von bis zu 75 % an der Liegenschaft Hatchet Lake zu erwerben. Frühere Arbeiten in der Liegenschaft identifizierten mehrere oberflächennahe, in Basement eingebettete Diskordanz-Uranziele. Die Arbeiten beinhalteten Diamantbohrungen, geophysikalische Untersuchungen und Probenahmen aus Findlingen, Boden, Erde und Seesediment sowie biologisch-geochemischen Probenahmen. Für das Projekt liegen umfassende historische Explorationsdatensätze mit identifizierten Urananomalien und -funden vor, auf die sich Explorationsprogramme stützen können. Zu den ehemaligen Betreibern zählten unter anderem Gulf Minerals, Saskatchewan Mining and Development Corp, Hathor Exploration Ltd. und Rio Tinto. Zwei Zonen hoher Priorität wurden bisher in der Liegenschaft identifiziert: Die Zonen Upper Manson und Southwest Scrimes. Geochemische Anomalien verdeutlichen verschiedenes uranhaltiges Muttergestein, das mit identifizierten leitfähigen geophysikalischen Zielen übereinstimmt. Gesteinsproben lieferten Analyseergebnisse von bis zu 2,43 % U3O8 (Präsentation von Valore Metals). Bei den Zielen handelt es sich um in Basement eingebettete Diskordanz-Uranvorkommen, ähnlich den Vorkommen in Camecos Mine Eagle Point. Qualifizierter Sachverständiger Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Über Azincourt Energy Corp. Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf seinem Joint-Venture-Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, sowie auf dem Uran-Lithium-Projekt Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv. FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP. Alex Klenman

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

