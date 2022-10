Startseite Competella Communication Suite für MS Teams zertifiziert Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-20 15:52. Die Kommunikationslösung des zu Enghouse Interactive gehörenden Unternehmens punktet insbesondere in Sachen Sicherheit und Datenschutz. Stockholm/Leipzig, 20. Oktober 2022 - Competella (http://www.competella.com), schwedischer Spezialist für cloudbasierte Contact-Center-Lösungen, hat von Microsoft die Teams-Zertifizierung für seine Communication Suite erhalten. Dabei handelt es sich um eine Bedienerkonsole, die in bestehende Contact Center integriert werden kann und über ein umfassendes Netzwerk von Cloud-Partnern und Systemintegratoren vertrieben wird. Competella hat seinen Sitz in Stockholm und ist ein Geschäftsbereich von Enghouse Interactive (http://www.enghouseinteractive.de). Die Zertifizierung für die Competella Communication Suite (https://cloudpartners.transform.microsoft.com/contact-center-solutions) umfasst die erweiterte MS-Teams-Version - das "extend"_Modell für das Programm "Connected contact for Microsoft Teams" - und gilt für neue wie auch für bestehende Nutzer. Maximaler Datenschutz Vor der endgültigen Zertifizierung erfolgte eine aufwändige Prüfung auf Basis von Industriestandards durch externe Experten und Microsoft. Im Mittelpunkt dieser erfolgreich bestandenen Prüfung: Compliance sowie Sicherheit und Schutz bei der Datenverarbeitung. Damit ist gewährleistet, dass personenbezogene Daten sowie die technische und betriebliche Zuverlässigkeit der Anwendung sicher gehandhabt werden und die Privatsphäre der Nutzer geschützt ist. Verbesserte Customer Experience Mit der Competella Communication Suite bietet Enghouse Interactive eine Kommunikationslösung, die MS Teams auch in sicherheitsrelevante Kundensysteme integriert und somit die Voraussetzung für hohe Customer Experience und Zufriedenheit der Servicemitarbeiter schafft. Hohes Sicherheitsniveau "Wir haben die sehr hohen Ansprüche des Zertifizierungsprozesses erfüllen können, darauf sind wir sehr stolz", sagt Kalle Gustafsson, Manager Forschung & Entwicklung bei Competella. Das Beste an der Zertifizierung aber sei, "dass unsere Kunden eine Anwendung auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau erhalten". Competella, 2009 gegründet, bietet eine komplette Plattform, die auf Microsoft Teams aufbaut. Die Competella Communication Suite umfasst umfassende Lösungen für Contact Center sowie Büroumgebungen. Über 700 Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors, vor allem in Skandinavien und der Schweiz, setzen die Competella-Produkte ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.competella.com. Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol "ENGH" notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de Firmenkontakt

