Startseite Simply V - Nur für Burger viel zu gut: Aus Burgerscheiben werden Genießerscheiben Character Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-20 15:52. Marktführer greift Konsumentenverhalten auf - Verbraucher finden, Burgerscheiben können mehr - neuer Name spiegelt intensiv reifen Geschmack wider, nicht mehr die Verwendung - geschmacksintensive Sorten besonders gefragt für kalten ebenso wie für warmen Genuss - neue Packung im British Style Blickfang im Kühlregal Ganz im Sinne der Verbraucher heißen die Simply V Burgerscheiben ab November 2022 Genießerscheiben Character. Der neue Name spiegelt wider, was Fans schon lange wussten: Die lecker-pflanzliche Käse-Alternative mit dem intensiv reifen Geschmack kann viel mehr, als nur einen Burger toppen, sie schmeckt ebenso gut auf einem Sandwich oder einem Bagel. Es ist daher mehr als richtig, im Namen nicht mehr nur eine der vielen Verwendungsmöglichkeit zu betonen, sondern den einzigartigen Geschmack in den Mittelpunkt zu rücken und die Scheibe damit für den warmen und kalten Genuss "freizugeben". Die Simply V Genießerscheiben Character werden - wie alle Simply V Produkte - mit Mandeln gemacht, aber ohne Soja und ohne Palmöl. Als richtungsweisender Marktführer bei Käse-Alternativen gibt sich Simply V nicht mit einem neuen Namen zufrieden. Für die Verwandlung in die Genießerscheiben Character wurde das Produkt komplett überarbeitet und optimiert. Die Rohwaren sind jetzt noch ausgesuchter, die Rezeptur ausgefeilter, die Konsistenz angenehmer, der Geschmack reifer und intensiver. Entstanden ist ein rundum gelungenes Produkt, mit dem Simply V den Wunsch der Konsumenten nach intensiv-reifem Käsegenuss noch besser erfüllt - in jedem Bereich. Auch die Packung ist jetzt auffallender. Mit ihrem typisch englischen Karomuster erkennen alle bereits am Kühlregal, welch unverwechselbar pflanzlich-intensiver Genuss sie erwartet - ganz British Style. Spätestens seit Jamie Oliver lernen immer mehr Menschen die englische Küche von einer ganz anderen Seite kennen - und mit ihr englische Spezialitäten. Cheddar gehört dazu und ist seit einiger Zeit der aufgehende Stern am Käsehimmel. Mit seinem intensiv reifen Geschmack schmeckt er nicht nur auf Bagel oder Brot, auch Soulfood wie Mac and Cheese gibt er das gewisse Etwas ebenso wie jedem anderen Auflauf oder Gratin. Weil gleichzeitig immer mehr Menschen die pflanzenbasierte Ernährung für sich entdecken, sollte diese gefragte Käsesorte auch als pflanzliche Alternative in den Kühlregalen stehen. Schließlich greifen 56 % der Verbraucher zusätzlich zum üblichen Käse zu Käse-Alternativen und 59 % können sich vorstellen, künftig pflanzliche Käse-Alternativen zu probieren, auch wenn sie bisher noch nicht dazu gegriffen haben.* Da kommen die Simply V Genießerscheiben Character wie gerufen. Die Simply V Genießerscheiben Character nehmen ab KW 46 den Platz der Burgerscheiben ein. Die unverbindliche Preisempfehlung je 150 g-Packung liegt bei EUR 2,99. * Havas Media Solutions, Käse-Umfrage, Juni 2022 Weitere Informationen unter: https://www.simply-v.de Unter der Marke Simply V entwickelt, produziert und vermarktet die E.V.A. GmbH pflanzliche Genießerprodukte mit Käse-Charakter. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute gehört zur Hochland-Gruppe und verfügt über ausgereiftes Know-how in der Käseherstellung. Ganz bewusst wurde die E.V.A. GmbH räumlich und organisatorisch von der Hochland-Mutterfirma getrennt. Das unterstreicht den Start-up-Charakter sowie die Eigenständigkeit der Gesellschaft und ermöglicht so die Entwicklung und Vermarktung neuer, für ein Molkereiunternehmen auch ungewöhnlicher Produkte. Kontakt

https://www.simply-v.de