Startseite Trillion Energy gibt Gesamtbohrtiefen- und Protokollierungsergebnisse für Gasbohrloch South Akcakoca 2 bekannt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-10-20 15:15. South Akcakoca 2 wurde erfolgreich bis zur Gesamttiefe erbohrt und zahlreiche potenzielle gasführende Zonen wurden bei der Protokollierung identifiziert. 20. Oktober 2022 - Vancouver, B.C., Kanada - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt vorläufige Gasanzeichen des Bohrlochs South Akcakoca 2 bekannt. Am 15. Oktober erreichte South Akcakoca 2 die Gesamttiefe (Total Depth - TD) von 2.826 Metern mit einer wahren vertikalen Tiefe (True Vertical Depth - TVD) von 1.543,6 Metern. Dieses Gasbohrloch ist das erste unseres mehrere Bohrlöcher umfassenden Programms auf unserem zu 49% unternehmenseigenen SASB-Gasfeld im Schwarzen Meer in der Türkei. Die Ergebnisse der Protokollierung während des Bohrens (Logging While Drilling - LWD) lassen auf 32 Meter mit potenziell gasfündigen Zonen in 5 Sanden im Akcakoca Member (SASB-Produktionszone) schließen, wobei bei zwei Sanden die gasführenden Zonen jeweils 10 Meter überschreiten. Außerdem fand man bei den bei der Protokollierung während des Bohrens identifizierten Gassanden Erdgas an der Oberfläche bei der Schlammprotokollierung. Das 7-Zoll-Produktionsgehäuse wurde eingesetzt und einzementiert. Fertigstellung, Perforation und Tests zur Bestimmung der Erdgasproduktionsraten erfolgen in den nächsten Tagen. Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte: Wir freuen uns sehr darüber, das erste Richtbohrloch unseres mehrere Bohrlöcher umfassenden Programms auf SASB niedergebracht zu haben. Wir lagen mit diesem Bohrloch sowohl zeitlich als auch finanziell im vorgesehenen Rahmen, was die Durchführung unseres Konzepts bestätigt, große Richtbohrlöcher von bestehenden Plattformen aus niederzubringen, um die neuen Erdgaspools anzubohren. Die vorläufig identifizierte Mächtigkeit der gasführenden Zonen bestätigt bereits unser geologisches Modell, das bei der Wahl unserer Bohrstandorte zum Einsatz kommt. Wir erwarten schon aufgeregt die Ergebnisse der Tests zu den aktuellen Gasfließraten, die wir bald erhalten werden. Über das Unternehmen Trillion Energy richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erdgasproduktion für Europa und die Türkei mit Erdgasanlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden. Kontakt

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com , einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der nachfolgenden Unterlagen für das erste Quarquartal 2022, erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2021 und unseres Prospektiven Ressourcenberichts zum 31. Oktober 2021 an. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

