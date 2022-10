Startseite HiFi-Liebhaber aufgepasst - 4. Deutsche HiFi-Tage starten am Wochenende mit Telekom Magenta TV Lounge Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-20 12:45. Am 22. und 23. Oktober 2022 dreht sich im Darmstadtium in Darmstadt alles um die neuesten Trends und Produkte aus dem HiFi-Universum. München, 20. Oktober 2022. HiFi live erleben auf den Deutschen HiFi-Tagen 2022: Am 22. und 23. Oktober laden die Fachzeitschriften AUDIO und stereoplay aus dem Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING zum vierten Mal zu den Deutschen HiFi-Tagen in das Darmstadtium in Darmstadt ein. Die Messe ist eine der bedeutendsten für HiFi und Unterhaltungselektronik in Deutschland und richtet sich an Privatpersonen sowie Fachpublikum. Es dreht sich alles um die neuesten Komponenten renommierter Hersteller, die mit über 25 Marken vertreten sind. Erwartet werden Zuschauer aus nah und fern, die nach drei Jahren Corona-Zwangspause auf die Highlights gespannt sein dürfen. "Unsere Veranstaltung bietet ein einzigartiges Erleben der neuesten Technik im HiFi-Bereich. Liebhaber von Schallplatten kommen bei uns ebenso auf ihre Kosten wie Streaming-Fans. Besonders freuen wir uns, nach drei Jahren Pause wieder allen Interessierten ein grandioses Hörerlebnis vor Ort zu ermöglichen", sagt Dirk Waasen, Verlagsleiter der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH und Veranstalter der Deutschen HiFi-Tage. Die Tagungsräume des Darmstadtiums werden für die Messe zu Hörräumen umfunktioniert und bieten eine hervorragende Akustik. Dazu kommt ein Heimkino der Extraklasse und die spannenden Workshops der Telekom für Magenta TV. In einer eigens gestalteten Telekom Lounge werden die Besucher in die Welt des Video-Streamings entführt. Bei den High-End-Vorführungen sind unter anderem Marken wie Canton, McIntosh, Wilson Audio und Elac vertreten. Die Messe steht den Besuchern am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr offen. Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier: https://www.deutsche-hifi-tage.com/ TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

