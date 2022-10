Startseite Kommunikation in Prozess- und Change Management Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-20 07:06. Erklärvideos effektiv einzusetzen Hamburg im Oktober 2022 - das Angebot "Erklärvideo im Change Management" von Scribble Video ist eine einfache Art komplexe Themen verständlich zu kommunizieren.

Erklärvideos sind dabei besser als bloße Texte geeignet, denn Videos sprechen mehrere Sinne gleichzeitig an, ganz anders als es Texte tun. Prozessmanagement funktioniert nicht zuletzt nur mit einer guten und effektiven Kommunikation. Erklärvideos sind dabei das ideale Medium. Ergebnisse und Ziele aufzuzeigen, Prozess Fortschritte abzubilden und alle Beteiligten auf aktuellem Informationsstand zu halten ist dabei eine große Herausforderung. Mehr über den nützlichen Service "das Angebot "Erklärvideo im Change Management" von Scribble Video": https://erklaervideo-produktion.de/erklaervideo-change-management/ Aufgabe des Change Management ist es, Veränderungsprozesse zu planen, durchzuführen und auf deren Effizienz hin zu überprüfen. Was das für die Praxis bedeutet, zeigt das Erklärvideo in ausführlicher Form, ohne dabei in schwer verständlichem Fachjargon abzugleiten. Erfolg oder Misserfolg von Veränderungsprozessen hängen vor allem davon ab, wie gut die Kommunikationskultur im Prozess ist. Alle wichtigen Themen im Prozess- bzw. Change Management, lassen sich wunderbar per Erklärvideo vermitteln - rund um die Uhr und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideo im Change Management" und Beispiele von Erklärvideos finden Sie unter https://erklaervideo-produktion.de/erklaervideo-change-management/ Die Vorteile der Erklärvideos liegen auf der Hand: Erklärvideos sind das ideale Medium, um komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln: bis zu 70 Prozent bleiben beim Betrachten eines Erklärvideos im Gedächtnis. Die Dynamik der Zeichnungen fesselt den Betrachter von der ersten Sekunde und sorgt für eine hohe Aufmerksamkeit. Um einen optimalen Lerneffekt zu erzielen, sind die Lernvideos bewusst unterhaltsam gestaltet, konzentrieren sich auf das Wesentliche und stehen durch Synchronisation anschließend in vielen Sprachen zur Verfügung. Jedes Erklärvideo kann uneingeschränkt genutzt werden und hilft damit, aktiv Schulungskosten zu reduzieren.

"Um die Akzeptanz der Mitarbeiter zu erhöhen und sie für die Transformation zu gewinnen, ist es sinnvoll, die Kommunikation in einer Art und Weise zu führen, die bei allen Beteiligten gut ankommt. Und das können unsere Videos!," sagte Carsten Müller von Scribble Video.

Scribble Video bietet seinen Kunden eine breite Palette von werthaltigen und individuell abgestimmten Dienstleistungen. Mit den innovativen Erklärvideos stärkt Scribble Video seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Video Marketing-Produkten und Methoden entwickelt. Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Kontakt

