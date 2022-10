Startseite Neues Kleinanzeigen-Portal speziell für Firmen und Selbstständige geht online. Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-10-20 07:06. Firmen-Kleinanzeigen ist das neue große Kleinanzeigenportal speziell für alle FIrmen, Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler und Künstler - eben für alle aus dem B2B-Bereich Am 10.10.2022 ist der neue Kleinanzeigenmarkt www.firmen-kleinanzeigen.de online gegangen. Bei dem Portal handelt es sich um eine neue Plattform, die sich speziell an Unternehmen, Gewerbetreibende, Freiberufler, Künstler und Selbstständige richtet. Auf Firmen-Kleinanzeigen.de können Unternehmer ihre Dienstleistungen über kostenlose Inserate bekannt machen. Außerdem wird ihnen im Sinne der Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz ermöglicht, Betriebsmittel, gebrauchte Maschinen, nicht mehr benötigte Baumaterialien und vieles weitere besser untereinander zu vermitteln. Gestartet wurde das Projekt von der Firma "Webdesign Chemnitz, welche bereits seit 2015 in Chemnitz ansässig ist und seitdem viele regionale Firmen mit professionellen Internetauftritten ausgestattet hat. "Wir haben erkannt, dass es bisher noch kein wirklich nennenswertes Kleinanzeigenportal gibt, welches sich ausschließlich auf den B2B-Bereich konzentriert. Bei den allgemein bekannten Anzeigenportalen lassen die Funktionen für Unternehmen nämlich stark zu wünschen übrig. Das wollen wir mit unserem neuen Kleinanzeigenportal speziell für den B2B-Bereich ändern. So hat unser neuer Anzeigenmarkt beispielsweise viel mehr Kategorien, die speziell auf Unternehmen zugeschnitten sind. Außerdem ist das Portal sowohl in der deutschen wie auch in der englischen Sprache nutzbar. Dies betrifft aber nicht nur die Menüführung, sondern Unternehmen können ihre Inserate auch mehrsprachig verfassen, um ein internationales Publikum zu erreichen." so Inhaber Jens Pohle. Neben dem neuen Kleinanzeigenportal betreibt die Firma WebdesignChemnitz bereits das Firmen-Branchenbuch www.firmen-in-deutschland.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Herr Jens Pohle

