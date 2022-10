Startseite 7 Schlüssel für ein glückliches Leben in Liebe, Freude und Gesundheit Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-10-20 06:06. Wer in diesen Zeiten nicht selbst das Ruder in die eigene Hand nimmt, der wird am Ende im Sturm untergehen. Nur als Souverän kann man sich gegen jede Bedrohung wehren und am Ende gewinnen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Mit einfachen Regeln kann jeder Mensch sein eigenes Glück selbst erschaffen: 1. Keine Angst: Lasse dich durch Drohungen oder Täuschungen nicht in niedrige Frequenzen herunter ziehen. Zeige Stärke, Mut und Ausdauer: Hinterfrage ALLES, was dir unstimmig scheint. Wissen wirkt gegen Lügen, Betrug und Angst. 2. Emotionen zulassen: Lerne deine wahren Gefühle kennen und akzeptiere sie. Lasse dich nicht von fremden Denkmustern und Emotionen konditionieren. So gewinnst du die Kontrolle über dein Selbst und die Macht über alle Existenz, über alles Sein. 3. Kommunikation mit HerzMenschen: Verbinde dich mit HerzMenschen - zum Beispiel im Job, beim Einkaufen oder in der Natur. Tausche mit ihnen ein Lächeln, ein freundliches Gespräch, positive Frequenzen, um deine eigenen Frequenzen zu erhöhen. 4. Keine Verpflichtungen: Lasse dich nicht zu Aktionen verpflichten, die dir schaden. Sei nicht solidarisch mit falschen Menschen, die nichts Gutes im Sinn haben. Befreie dich vom Zwang und der Dummheit der Massen. Das ist deine Freiheit. 5. Entschleunigung des Selbst: Gehe lieber langsam in die richtige Richtung, als zu schnell auf falschen Wegen. Nur mit Bedacht und Weisheit überquerst du die Brücke in die Neue Welt und erreichst schließlich dein persönliches Ziel. 6. Nein sagen: Lerne NEIN zu sagen, wenn du etwas nicht willst. Lasse dich nicht bedrängen, verlocken oder verführen. Bleibe standhaft und fest in deinem Herzen. Es ist dein Freier Wille, der dich sicher durch dein eigenes Leben führt. 7. Mit der Natur verbinden: Sonne, Himmel, Bäume und Tiere sind unsere besten Freunde und Heiler. Tanke regelmäßig Kraft und Energie in der Natur, um dich intensiver mit deinem Selbst zu verbinden und somit selbstbestimmt dein Leben zu lenken.

Wer sein eigenes Glück im Leben erschafft, der öffnet damit das Tor zur Neuen Welt. "Wenn das Leben dich beherrscht, dann bist du machtlos. Wenn du das Leben beherrschst, dann bist du frei." Queen Vanea HF-Therapie nutzen bis die Med-Betten kommen

Viele Menschen warten bereits sehnsüchtig auf die angekündigten Med-Betten, um ihre Leiden zu heilen. Bis diese Heilbetten weltweit zum Einsatz kommen werden, haben wir die wundervolle Möglichkeit, die Hochfrequenz-Therapie nach Nikola Tesla zu nutzen. Mit einem HF-Stab, der preiswert über das Internet zu erwerben ist, kann jeder mit Hochfrequenzen und Cold Plasma alle möglichen Leiden und Beschwerden in Sachen Gesundheit und Schönheit einfach und schnell selbst behandeln. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt die Autorin Vanessa Halen diese wundervolle Heilmethode, die bereits heute für jeden nutzbar ist. Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735... MedBetten kommen - der Artikel von Vanessa Halen gehört zu den meist gelesenen auf openPR in Gesundheit & Medizin:

https://www.openpr.de/news/1218473/MedBetten-kommen-Neue-Frequenz-Medizi... Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat.

