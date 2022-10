Startseite Elektros, Inc. (OTC: ELEK): Elektros nimmt renommierte Anwaltskanzlei unter Vertrag, um vollständiges Patent für seine Multi-Por Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-10-19 15:28. Elektros (OTC PINK: ELEK), ein aufstrebender Marktführer im Bereich Elektromobilität, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen nun eine renommierte Anwaltskanzlei in Brickell (Florida) unter Vertrag genommen hat, um Elektros' Patentanmeldung für seine Multi-Port-Technologie in ein vollständiges Patent umzuwandeln. SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 19. Oktober 2022 / Elektros Inc. hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine renommierte Anwaltskanzlei in Brickell (Florida) unter Vertrag genommen hat, um die Patentanmeldung des Unternehmens in ein vollständiges Patent umzuwandeln. Die Anwaltskanzlei, die dafür bekannt ist, dank ihrer Fachkompetenz Projekte so rasch und effizient wie möglich abzuwickeln, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Elektros, um das lang erwartete Patent beim Patentamt der Vereinigten Staaten (U.S. Patent and Trademark Office) eintragen lassen zu können. Elektros hat die Patentanmeldung für seine Multi-Port-Ladevorrichtungstechnologie erstmals im Oktober 2021 eingereicht. Diese Multi-Port-Ladevorrichtung ermöglicht es den Nutzern, mehrere Ladefunktionen in Elektrofahrzeugen gleichzeitig zu verwenden. Diese Funktionalität wird in Zukunft bei den Elektrofahrzeugherstellern sehr gefragt sein. Elektros hofft mit Unterstützung der hiesigen Anwaltskanzlei auf den Erhalt des vollständigen Patents. Beiden Unternehmen ist die Bedeutung dieser Technologie bewusst und sie werden eng zusammenarbeiten, um diese einzigartige Technologie Realität werden zu lassen. Über Elektros, Inc. Elektros ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichteten Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Informationen über zukünftige Ereignisse und zukünftige finanzielle und betriebliche Leistungen enthalten. Die Wörter können, würden, werden, erwarten, schätzen, können, glauben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sowie Abwandlungen davon sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben über den Zeitpunkt oder die Zeit, zu dem/der diese Leistungen oder Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die zu diesen Abweichungen führen können, beinhalten unter anderem: Nachfrageschwankungen nach den Produkten von Elektros, Inc.; die Einführung neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden- und strategische Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen; das Wachstum in den Zielmärkten; die Angemessenheit der Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens zur Unterstützung seines Wachstums und andere Informationen, die von Zeit zu Zeit in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Elektros, Inc. aufgeführt werden. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind Aussagen über zukünftige Verkäufe, Kosten und Marktakzeptanz von Produkten sowie über behördliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Elektros Inc. betreffen, finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Elektros, Inc. verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. KONTAKT:

Elektros, Inc. IR- und Medienanfragen

E-Mail: ElektrosInc@gmail.com

Website: elek.world/ Quelle: Elektros, Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Elektros, Inc.

Elektros, Inc.

16950 North Bay Road, Suite 1803

33160 Sunny Isles Beach, FL

USA email : elektrosinc@gmail.com

Elektros, Inc.

16950 North Bay Road, Suite 1803

