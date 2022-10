Medaro erweitert sein Portfolio in Quebec mit der Option auf den Erwerb von 100 % der Anteile an der Li-Be-Konzession Rapide in

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA (19. Oktober 2022) - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein vielseitiges Venture-Unternehmen, das sich neben seinen Lithiumexplorationsaktivitäten in Kanada auch auf die Entwicklung einer innovativen Spodumenverarbeitungstechnologie spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, um sich 100 % der Anteile an der Li-Be-Konzession Rapide (die Option) im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec (das Konzessionsgebiet Rapide) zu sichern. Das Konzessionsgebiet Rapide besteht aus 32 Rohstoffclaims mit einer Gesamtfläche von rund 1.800 Hektar und liegt in einem sehr aktiven Bergbaugebiet mit Lithiumpegmatitvorkommen im Hartgestein in der ertragreichen Bergbauregion Abitibi in Québec, 80 Kilometer südwestlich der Stadt Val-d'Or. Mit dem Neuerwerb der 32 Bergbauclaims im Konzessionsgebiet Rapide kann das Unternehmen seine Konzessionsflächen in der Provinz Quebec erheblich erweitern. Diese zusätzlichen Claims ergänzen das bestehende Rohstoffportfolio des Unternehmens in Québec.

In der Region Abitibi, in unmittelbarer Nähe zum Konzessionsgebiet Rapide, finden sich mehrere historische und derzeit aktiv bearbeitete Prospektionsgebiete bzw. Minen mit Lithium- und Molybdänvorkommen. Zu den wichtigsten Prospektionsgebieten bzw. Minen zählen North American Lithium, Authier Lithium (Eigentümer ist Sayona Mining aus Australien), Valor Lithium sowie das Lithiumprojekt Tansim. Alle genannten Projekte befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Exploration und Erschließung.

Das Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet Rapide wird auch Geländeerkundungen (Ground Truth) in historischen Explorationsgebieten, weitere Prospektionen zur Auffindung von lithiumführenden Pegmatiten und anderen Mineralisierungstypen, geologische und strukturelle Kartierungen zum besseren Verständnis der die Mineralisierung beeinflussenden Strukturen, sowie Grabungen und Probenahmen umfassen.

Gemäß der Vereinbarung wird das Unternehmen 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Rapide erwerben, indem es (i) in den ersten drei Jahren der Vereinbarung Barzahlungen in Höhe von insgesamt 160.000 Dollar leistet; (ii) in den ersten drei Jahren der Vereinbarung insgesamt 350.000 Stammaktien des Unternehmens ausgibt; und (iii) in den ersten drei Jahren der Vereinbarung Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 800.000 Dollar im Konzessionsgebiet Rapide tätigt. Die Aktienemissionen, Barzahlungen und Explorationsverpflichtungen erhöhen sich kontinuierlich über die Vertragsdauer. Bei Ausübung der Option durch das Unternehmen behält der Optionsgeber eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % für das Konzessionsgebiet Rapide ein; 1,0 % davon kann Medaro für 1.500.000 Dollar zurückkaufen. Außerdem hat sich das Unternehmen bereit erklärt, für den Fall, dass im Konzessionsgebiet Rapide eine 43-101-konforme Mineralressource von mindestens 1 Megatonne nachgewiesen wird, eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000.000 Dollar (der Bonus) an den Optionsgeber zu leisten. Die Zahlung kann je nach Ermessen des Unternehmens entweder in bar oder durch die Ausgabe von Unternehmensaktien erfolgen.

Michael Mulberry, der CEO von Medaro, erklärt: Wir wachsen wieder! Es ist uns eine große Freude, das Projekt Rapide zu unserem Konzessionsportfolio in Québec - vor allem in der Region James Bay im Nordwesten von Quebec - hinzufügen zu können. Das Konzessionsgebiet befindet sich 25 km östlich unserer Konzession Darlin, wo sich unsere Explorationsmannschaft gerade aufhält. Wir werden das Konzessionsgebiet Rapide in unser aktuelles Explorationsprogramm einbinden, das - im Falle von Darlin und Rapide - Prospektionen, Kartierungen, Probenahmen, bodengestützte geophysikalische Messungen sowie Diamantkernbohrungen beinhaltet.

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, das Lithiumgrundstück Lac Motte in Abitibi, Quebec, das Grundstück Darlin Li-Be in Abitibi, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Global Lithium Extraction Technologies Joint Venture beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich des Erwerbs einer 100%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Rapide, des Abkommens, der im Rahmen der Option erforderlichen Barzahlungen, der im Rahmen der Option erforderlichen Ausgabe von Aktien, der im Rahmen der Option erforderlichen Explorationsausgaben, des Bonus und der Arbeitsprogrammpläne des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

