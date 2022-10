Startseite beyond SSL mit dem future:workspace auf der KommDIGITALE Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-19 12:34. Vom 15. bis 17. November 2022 findet erstmalig die KommDIGITALE in Bielefeld statt. Dieser einzigartige Messekongress rund um die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung gibt interessierten Besuchern die Möglichkeit, sich auf 3.000 qm Ausstellungsfläche umfassend über die neuesten technischen Möglichkeiten und Lösungen zu informieren. Neben 90 Ausstellern und verschiedensten Fachvorträgen, wird ebenso der KommDIGITALE Award für digitale Exzellenz von öffentlichen Digitalisierungsprojekten verliehen. Zum Auftakt des neuen Kongresses wird auch die beyond SSL GmbH, zu finden auf dem Stand B2, mit ihrem brandneuen future:workspace vertreten sein. Das Hauptaugenmerk des mittelfränkischen Unternehmens liegt darauf, Arbeitsabläufe effizient, performant und vor allem sicher zu gestalten, und das von jedem Endgerät aus, überall und jederzeit. Der Ansatz eines dezentralen Arbeitsplatzes mit Verknüpfung zu externen Diensten ist nicht neu. beyond SSL hat es sich mit dem future:workspace zur Aufgabe gemacht, ihn durch individuelle Komponenten und wegweisende Methoden zu verfeinern und zu optimieren. Durch die Kombination der Bausteine

--------

Apps & Desktops, für einen ZTNA-konformen Zugriff auf Desktops, Server und Apps ohne VPN,

--------

Office & Kommunikation, für sichere Produktivität und Zusammenarbeit, sowie

--------

Enterprise Content Collaboration, für ausnahmslose Kontrolle, Sicherheit und Datenschutzkonformität für alle Dateien

--------

ist ein vollumfängliche Lösung entwickelt worden, welche den Anforderungen aller Unternehmen und öffentlichen Stellen an einen dezentralen Arbeitsplatz gerecht werden kann. Ein Besuch auf dem Stand von beyond SSL auf der KommDIGITALE in Bielefeld ist also lohnenswert, denn vor allem in einer Zeit des Wandels der Arbeitswelt sind neue, innovative Ansätze und moderne Technik immer einen zweiten Blick wert. Über beyond SSL GmbH

beyond SSL ist fokussiert auf Beratung, Marketing und Vertrieb von Lösungen rund um Connectivity, Security und Privacy.

Das Unternehmen wurde von einem Team aus Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen IT- und Management-Bereichen gegründet.

In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Produktanbietern, aktuell RemoteSpark, TalariaX, FileCloud, ONLYOFFICE, und Technologie Partnern wie Fortinet,

F5, Hillstone und Pulse Secure, betreut beyond SSL mit seinen Partnern Kunden in allen Branchen und Größen.

Wir legen höchsten Wert auf persönliche Betreuung und ausgezeichneten Support. Kunden und Partner profitieren gleichermaßen von einer

Vorauswahl an Lösungen mit hervorragendem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

