Das Rauchen aufhören ohne Angst und Entzugserscheinungen

Raus aus der Abhängigkeit, rein in die Freiheit. Wer mit dem Rauchen aufhört holt sich die Kontrolle über sein Leben zurück und hat mehr Geld, Gesundheit und weniger Angst. Jetzt kann man über das Internet zum Nichtraucher werden. "Nichtraucher werden und auch für immer bleiben" - so lautet das große Ziel welches sich Walter Eisele mit der Gesundheitsinitiative "Rauchfrei leben" und mit seinem Online-Nichtraucher-Kurs auf die Fahne geschrieben hat. Bisher wurde der Kurs in kleinen Gruppen in Hotels angeboten. Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, Nichtraucher zu werden, wird das Nichtraucher-Seminar jetzt als Online-Kurs im deutschsprachigen Raum im Internet angeboten.

Außerdem gibt es einen kostenlosen Ratgeber mit dem Titel "Wie Sie dauerhaft Nichtraucher werden, ohne Entzugserscheinung, Angst und Verlustgefühl". Kostenloser Download unter https://www.123nichtraucher-werden.de

Jeder zweite Raucher würde gern mit dem Rauchen aufhören, wenn er nur wüsste wie. In dem Online-Nichtraucher-Kurs wird die Methode eingesetzt, die weltweit den größten Erfolg bringt: "Die Sofort-Schluss-Methode", so Walter Eisele, der bereits seit 2005 Nichtraucher-Seminare erfolgreich durchführt. Die Erfolgsquote liegt nach dem ersten Jahr bei ca. 80% die Nichtraucher geblieben sind. Erfolgszahlen die durch Medikamente und andere Hilfsmethoden kaum erreicht werden.

Im Laufe des Online-Nichtraucher-Kurses erkennt der Raucher zunächst warum er raucht um warum es ihm so schwer fällt mit dem Rauchen aufzuhören, endlich damit Schluss zu machen.

Danach werden die Themen Verstand und Unterbewusstsein behandelt. Der Raucher erfährt, wie einfach es ist aufzuhören und wie wohl er sich fühlt, wenn der Wunsch nach einer Zigarette ausgelöscht ist. Über 90% der Kursteilnehmer beenden den Kurs als "Glückliche Nichtraucher".

Die bewährte "Sofort-Schluss-Methode" ist von der AOK, Barmer Ersatzkasse, Continentale BKK, IKH, KKH, SBK und Knappschaft anerkannt.

Um den Erfolg sicher zu stellen, haben die Teilnehmer lebenslangen Zugang zu dem Kurs.

Nach dem Online-Kurs gibt es noch ein 3-Monats "Rauchen-aufhören" Coaching per E-E-Mail.

Der Coaching-Service hilft Ihnen mit nützlichen Tipps und Tricks in Ihr neues rauchfreies Leben zu wechseln.

Dieses E-Mail-Coaching hilft dem neuen Nichtraucher bei der Raucherentwöhnung, leichter vom Nikotin los zu kommen und seine Gesundheit zu verbessern. Der Verzicht auf Zigaretten fällt viel leichter.

Außerdem enthalten die E-Mails auch Ernährungstipps. "Mit dieser Online-Schulung und dem E-Mail-Coaching möchte ich möglichst viele Raucher/innen dort abholen, wo sie gerade stehen und ihnen Hilfestellung geben, damit Sie schnell und bequem mit dem Rauchen aufhören können und dauerhaft Nichtraucher/in bleiben. Dazu nutze ich natürlich die Möglichkeiten des Internets ", erklärt Walter Eisele. Alle Infos finden Sie unter www.123nichtraucher-werden.de

Sofort zur Veröffentlichung freigegeben Bad Lippspringe, 24.06.2022 Success Service Eisele veranstaltet Online-Nichtraucher-Kurse Kontakt

Success Service Eisele

Walter Eisele

Detmolder Str. 240

33175 Bad Lippspringe

05252 931442

info@123nichtraucher-werden.de

