Startseite Die Tricks der Großen Immobilienmakler Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-19 10:49. Bei dem Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung muss ein Eigentümer viele Punkte bedenken. Ein erfolgreicher Immobilienverkauf will von einer fundierten Feststellung des Verkehrswerts bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrages Schritt für Schritt geplant werden. Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie hier.

Die professionellen Immobilienexperten der City Immobilienmakler in Sachsen-Anhalt (https://city-immobilienmakler.de/sachsen-anhalt/) verraten Ihnen, welche Tricks der großen Immobilienmakler sie anwenden, um den bestmöglichen Verkaufspreis für eine Immobilie zu erzielen. Mit einer seriösen Wertermittlung zu einem reellen Verkaufspreis

Ausgangsbasis eines guten Immobiliengeschäfts ist für jeden Immobilienmakler (https://city-immobilienmakler.de/sachsen-anhalt/niederlassung-magdeburg/)eine fundierte Bewertung des zum Verkauf stehenden Hauses. Kaufwillige Interessenten haben insbesondere die Ausstattung und die Wohnlage ihres neuen Heims im Blick. Ebendies sind die Faktoren einer seriösen Immobilienbewertung.

Der Makler prüft die Anzahl der Zimmer und bezieht auch die Aufteilung der Räume in seine Analyse ein. Zu den weiteren Punkten, die ihn interessieren, gehören die Fragen nach der Nutzung des Dachbodens, dem Kamin im Wohnzimmer und der eingebauten Fußbodenheizung. Die Wohnlage zeigt ihm an, ob die Immobilie am Stadtrand, in der Stadtmitte oder in einer ländlichen Region liegt. Je nachdem, wo Ihr Verkaufsobjekt sich befindet, kann das Vorhandensein einer Straßenbahnhaltestelle oder die Nähe zu einer Busstation weitere Pluspunkte einbringen.

Lassen Sie die Bewertung Ihrer Immobilie von einem Makler der City Immobilienmakler durchführen, können Sie den ermittelten Verkehrswert als Basis für die Festlegung eines reellen Verkaufspreises verwenden. Erhöhung der Nachfragenreichweite durch überzeugende Marketingmethoden

Den richtigen Käufer findet ein Makler der City Immobilienmakler, wenn er Marketingmethoden entwickelt, die auf die individuelle Zielgruppe des Hauses oder der Wohnung abgestellt sind. Um die Vorzüge einer Immobilie besser hervorzuheben, erstellt ein guter Makler ein aussagekräftiges Verkaufsexposé. Neben einem nachfrageerzeugenden Verkaufstext enthält das Exposé professionelle Fotos, die das Haus im besten Licht erscheinen lassen.

Um eine möglichst hohe Nachfragenreichweite zu erreichen, veröffentlicht der Makler das Exposé und weitere perfekt formulierte Verkaufstexte auf allen Portalen, die Immobilien zum Kauf anbieten. Im Mittelpunkt der Besichtigung: die potenziellen Käufer

Organisation und Durchführung der Besichtigungstermine sind allein auf den potenziellen Käufer abgestellt. Damit aus dem ersten Eindruck eine konkrete Verkaufsverhandlung wird, bereitet der Makler die Immobilie entsprechend vor. Im Rahmen eines professionellen Haus Stagings verschafft er der Inneneinrichtung eine wohnliche Atmosphäre, in der sich die Besucher nur wohlfühlen können. Dies erreicht er z.B. durch einen Neuanstrich der Küche oder einer Vase mit Blumen auf dem Esszimmertisch. Für die Fragen der Teilnehmer nach einem Internetanschluss, dem Anbringen einer Mischbatterie im Badezimmer oder dem Weg zum nächsten Bäcker ist ein guter Makler bestens vorbereitet. Nach der Auswahl des Käufers

Hat sich ein Käufer für die Immobilie gefunden, ist die Arbeit eines erfolgreichen Immobilienmaklers der City Immobilienmakler noch nicht beendet. Damit gewährleistet ist, dass der Interessent nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages den gewünschten Kaufpreis zahlen kann, prüft der Immobilienprofi dessen Bonität.

Wurde die Zahlungsfähigkeit des zukünftigen Eigentümers bestätigt, steht dem Abschluss eines erfolgreichen Immobiliengeschäfts nichts mehr im Wege. Anschließend folgt nur noch die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages. Auch dieser Termin wird selbstverständlich von einem professionellen Immobilienmakler der City Immobilienmakler organisiert. Pressekontakt City Immobilienmakler

