Startseite Warum putzen wir nicht gerne? Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2022-10-19 08:33. Putzen ist definitiv eine der unbeliebtesten Tätigkeiten im Haushalt. Es stellt sich heraus, dass Frauen und Männer nicht so gerne putzen. Dies liegt vor allem daran, dass es sich um eine Tätigkeit handelt, die immer wieder wiederholt werden muss. So viele von uns würden diese Zeit lieber mit etwas Angenehmem oder Nützlicherem verbringen. Normalerweise werden wir entmutigt, wenn wir erkennen, dass wir wieder aufräumen müssen. Gleichzeitig ist es eine Tätigkeit, die wir oft auf später verschieben. Aufschieben beim Putzen ist durchaus üblich. Interessanterweise arbeitet die überwiegende Mehrheit von uns paradoxerweise gerne in einem geordneten Raum. Leider kann die Reinigung ermüdend sein und gleichzeitig zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Es stellt sich heraus, dass es ausreicht, einige Änderungen in der Organisation vorzunehmen, um die lästige Reinigung zu verringern. Menschen, die besonders nicht gerne putzen, sollten versuchen, es einfacher und einfacher zu machen. Es ist gut, einen Reinigungsplan erstellt zu haben, in dem wir jedem Tag mehrere spezifische Aktivitäten zuweisen. Der Punkt ist, bei der Reinigung systematisch vorzugehen und nicht viele Stunden an einem einzigen Tag damit zu verbringen. In einem solchen Zeitplan können wir uns zum Beispiel damit beauftragen, am Montag die Arbeitsplatten in der Küche abzuwischen und das Waschbecken zu spülen. Am Dienstag können wir das Waschbecken und das Planschbecken im Badezimmer waschen und so weiter in den folgenden Tagen. Auch der Zeitplan trägt dazu bei, dass wir jede Reinigungstätigkeit in angemessenen Abständen und häufig genug durchführen. Hier liegt der Schlüssel zur Reinigung. Menschen, die mit der Reinigung zögern, vernachlässigen ein Element oft monatelang und dann ist es sehr schwierig zu reinigen. Das gilt vor allem für Dinge wie eingebrannte Töpfe oder langanhaltende Kalkablagerungen auf den Sanitäranlagen.. Jeder sollte lernen, Dinge zurückzulegen, was auch für das Falten von Kleidung im Wäschekorb gilt. Wenn wir sehen, dass es etwas zu reinigen gibt und es nicht länger als 5 Minuten dauert, sollten wir es sofort tun. Schließlich sei daran erinnert, dass die Reinigung auch nach außen delegiert werden kann, d. h. hin und wieder eine Reinigungsfirma zu Ihnen nach Hause bestellen. So ein Service ist nicht zu teuer, wird professionell durchgeführt und wir können auch mal eine Pause von der Reinigung machen, die uns nicht gefällt. Dalli Gebäudereinigung GmbH & Co. KG

