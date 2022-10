Startseite WAVEALERT der Portfoliomonitor für alle Assetklassen. Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-10-19 07:35. Die Web-App WAVEALERT bietet einen Portfoliomonitor für Anleger:innen, die vielfältige Vermögenswerte aus unterschiedlichen Depots zentral an einem Ort zusammenführen wollen. Die Datenbank der Anwendung liefert die Wertentwicklung aller wesentlichen Assetklassen, wie Aktien, Edelmetalle oder Kryptowährungen. Damit ist jederzeit eine Echtzeitbilanz der übertragenen Anlagenwerte verfügbar. Als zusätzlichen Service profitieren Benutzer:innen vom Push-Alarmsystem, das Kursbewegungen mit passenden News meldet. WAVEALERT kostenfrei testen Nutzer:innen können sich kostenlos bei WAVEALERT registrieren und ihre Anlagenwerte übertragen. Die ersten neun Einträge sind und bleiben bei vollem Funktionsumfang kostenlos. Ab dem zehnten Anlagewert ist ein Prepaid-Guthaben nötig. Jedes Asset kostet dann 15 Cent pro Monat. Das unterscheidet WAVEALERT Während viele Depots ausschließlich dort gehandelte Assets zeigen, bietet die Plattform eine Meta-Lösung für das Vermögensmonitoring. Die Web-App hilft, die Werte an einer zentralen Stelle zu pflegen, insbesondere dann, wenn diese auf verschiedenen Plattformen oder Konten verteilt sind: Aktien, Edelmetalle, Exchange Traded Funds (ETF) und Kryptowährungen sind bereits mit den aktuellen Kurswerten verfügbar und können leicht übertragen werden.

In Zukunft ist die Aufnahme weiterer Vermögenswerte, wie Immobilien, Kunstgegenstände oder Unternehmensanteile geplant. Das Start-up setzt auf Privatsphäre und schützt die Daten seiner Nutzer:innen vor den Augen Dritter. Da die Plattform selbst keinen Handel anbietet, ist die Weitergabe von Nutzer- oder Transaktionsdaten an die Finanzaufsicht oder sonstiger Behörden generell ausgeschlossen. Zeit bei der Vermögensverwaltung sparen Der Grundgedanke von WAVEALERT ist, die manuelle Pflege statischer Exceltabellen obsolet zu machen. Neben der Übersichtlichkeit des Monitorings, erübrigt sich für Anleger:innen zudem die zeitraubende Kursverfolgung. Hierzu dient die anlassbezogene Alarmfunktion, die auf Wunsch aktuelle Kursbewegungen meldet, die von Nutzer:innen als relevant definiert werden. Ein Beispiel hierfür wäre der Einbruch eines Dax-Wertes um 10% innerhalb einer Woche. Das System sendet eine Push-Nachricht, sobald dieses Ereignis eintritt und kommentiert es mit aktuellen Nachrichten zum Unternehmen. So ermöglicht WAVEALERT, kurzfristig auf interessante Marktbewegungen zu reagieren, ohne diese täglich verfolgen zu müssen. Auch andere wichtige Indikatoren, wie der Durchbruch der 200-Tagelinie, können beobachtet werden. Wer dahinter steckt WAVEALERT ist ein Start-Up mit Sitz in Köln. Erste Ideen und Prototypen zur Plattform entwickelte Gründer Moritz Biehl bereits während seiner Zeit in der Innovationsabteilung von T-Systems in Dresden. WAVEALERT ist neben Moritz Biehl auch sein Partner Max Geilke, der als Software-Entwickler das Projekt seit der Alphaphase getragen hat. Ergänzt wird das Team durch Alexander Johne, der das Startup im Bereich Markenaufbau und Wachstum unterstützt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wavealert GbR

Herr Moritz Biehl

Bachemerstraße 266

50935 Köln

Deutschland fon ..: +49 175 7656780

web ..: https://www.wavealert.de

Die Web-App Wavealert ist ein praktischer Portfoliomonitor für wesentliche Assetarten und bietet Anleger:innen Hilfe, Vermögenswerte aus unterschiedlichen Depots zentral an einem Ort zusammenzuführen. Mittels einem individuell einstellbarem Alarmsystem werden Nutzer:innen über Kursbewegungen Ihre Anlagen aktiv informiert.

Frau Bianca Hartmann

Neptunplatz 6b

50823 Köln fon ..: +49 221 759 05 00

web ..: https://www.takomat-agentur.de

