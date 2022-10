Bei Books on Demand (BoD) sind zwei tolle neue Kinderbücher erschienen. Ratte Prinz, Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck haben schon zahlreiche Kinder begeistert. Nun gibt es wieder neue Abenteuer mit ihnen.

Books on Demand (BoD) ist seit Mitte der 90er Jahre ein angewandtes Verfahren für Kleinstauflagen von Büchern. Mit BoD kann jeder sein fertiges Manuskript zum Buch machen. Eine Druckvorlage liegt nur in elektronischer Form vor. Es gibt keine Vorratshaltung und keine Auflagehöhe. Druck-Erzeugnisse werden erst unmittelbar nach der Bestellung gedruckt, also auch, wenn es sich nur um ein Exemplar handelt. Das Erfolgsrezept von BoD ist, dass Bücher nur auf Anfrage produziert werden.

Neuerscheinungen bei Books on Demand (BoD):

Noch mehr Abenteuer mit Ratte Prinz und Rapunzel

Prinz ist eine ganz besondere Ratte. Immerhin kann er sprechen und sogar bei den Hausaufgaben helfen! Er lebt in der liebenswerten, aber etwas chaotischen Familie von Rapunzel, die eigentlich Raja heißt. Ständig versucht er, Schwächeren beizustehen, denn er hat ein großes Herz. Trotzdem ist Rapunzel manchmal böse auf ihren kleinen Freund. Oft will er nicht daheimbleiben und versteckt sich in der Manteltasche oder in einem Korb. Wenn er dann im Kaufhaus oder Theater auftaucht, verursacht er einen Tumult. Warum ihn viele Menschen nicht mögen, versteht er überhaupt nicht!

Die lustigen Kurzgeschichten in Noch mehr Abenteuer mit Ratte Prinz und Rapunzel sind leicht zu lesen. Die hübschen Illustrationen des Kinderbuchs stammen von Krisi Sz.-Pöhls.

ISBN-13: 9783756818099

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Mit Illustrationen von Andrea Horbach.

ISBN-13: 9783756232406

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

