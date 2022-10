Startseite Benchmark reicht wirtschaftliche Erstbewertung für sein Gold-Silber-Projekt in British Columbia (Kanada) ein Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-10-19 00:34. Vancouver - 18. Oktober 2022 - Benchmark Metals Inc. (Benchmark oder das Unternehmen)(TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich, die Einreichung seiner ersten, grundlegenden wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) auf SEDAR bekannt zu geben. Der endgültige NI 43-101-konforme technische Bericht enthält einige verbesserte Kennzahlen gegenüber den anfänglichen Ergebnissen, die am 16. August 2022 veröffentlicht wurden. Das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Lawyers (das Projekt) befindet sich in einer über den Straßenweg zugänglichen Region des ertragreichen Gebiets Golden Horseshoe im zentralen Norden der kanadischen Provinz British Columbia. Die PEA ergibt einen robusten Tagebaubetrieb mit einer attraktiven Wirtschaftlichkeit im Basisfall, der das Potenzial für zusätzliche Gold-Silber-Unzen und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit durch Anpassungen der Anlagenplanung aufweist. CEO John Williamson sagt dazu: Das Unternehmen eruiert nun Möglichkeiten zur Erweiterung und Verbesserung der PEA. Die PEA basierte nur auf den für den Tagebau geeigneten Ressourcen; wir sehen Gelegenheiten, durch Untertageabbauverfahren, die parallel zum Tagebaubetrieb durchgeführt werden könnten, weitere hochgradige Unzen unterhalb der Gruben zu erschließen. Eine beträchtliche Anzahl von Unzen im Untertagebau wird durch die vorhandenen Bohrergebnisse, die in die Kategorie der angedeuteten und vermuteten Ressourcen eingestuft wurden, eindeutig nachgewiesen. Das Projekt hat das Potenzial für mehr Unzen und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit. Solide Finanzkennzahlen in einer Tier 1-Gerichtsbarkeit

- Kapitalwert (NPV)5 % von 939 Mio. CAD vor Steuern, interner Zinsfuß von 31,4 % und Amortisationszeit von 2 Jahren

- Nettobetriebseinnahmen von 2.157 Mio. CAD vor Steuern

- Basisfall-Metallpreisparameter von 1.735 USD/oz Gold und 21,75 USD/oz Silber

- NPV5 % von 589 Mio. CAD nach Steuern, interner Zinsfuß von 24,1 % und Amortisationszeit von 2,8 Jahren Erschließungskapital

- Anfangskapital von 484 Mio. CAD (einschließlich 72,8 Mio. CAD an Rücklagen)

- Kapital von 632 Mio. CAD während der Lebensdauer der Mine

- Starkes Verhältnis zwischen NPV5 % und anfänglichen Investitionsausgaben vor Steuern von 1,9:1

- Minimale Pre-Strip, die auf Errichtung von TSF-Starterdamms beschränkt ist Geringe gesamte Unterhaltskosten (AISC)

- 786 USD/oz Gold (ohne Nebenprodukte)* Lange Lebensdauer der Mine mit Expansionsmöglichkeit

- Ressourcenproduktion von insgesamt 46,7 Mio. t während 12-jähriger Lebensdauer der Mine

- Durchschnittliche Jahresproduktion von 163.000 oz Goldäquivalent

- Produktion von 1,95 Mio. oz an zahlbarem Goldäquivalent während der Lebensdauer der Mine

- Durchschnittlicher Höchstgehalt von 1,41 g/t Goldäquivalent

- Durchschnittliche Goldgewinnungsrate von 92,4 % * Die gesamten Unterhaltskosten (ohne Nebenprodukte) werden zu den Zwecken der Studie als Summe aller Betriebskosten (Abbau, Verarbeitung, Standortverwaltung und Raffination), Rückgewinnungs- und Unterhaltungskapital, abzüglich des Silberumsatzes, berechnet und durch die verkauften Unzen Gold dividiert, um den Wert pro Unze Gold zu erhalten. Abbildung 1: Mineralressourcenschätzung 2022 mit Standort der Grubenanlagen und möglicher zusätzlicher Gold-Silber-Unzen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67862/2022-10-18_Benchmark_D... Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob LHeureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (über 10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Projektgelände vorhandene Mineralisierung. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., und Carly Church, P.Eng., FEC, PMP, beide qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Aktienoptionen

Das Unternehmen hat neuen Board-Mitgliedern Incentive-Aktienoptionen auf den Erwerb von bis zu 1 Millionen Aktien gewährt. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zu einem Preis von 0,42 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Gold- und Silberunternehmen, das derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten für Ressourcen geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS gez. John Williamson

John Williamson, Chief Executive Officer

