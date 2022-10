Startseite High End Rennradtraining für zu Hause: AsVIVA Rollentrainer und Indoor Bike Pressetext verfasst von AsVIVA am Di, 2022-10-18 16:28. Dormagen, 18. Oktober 2022 – AsVIVA erleichtert Radsportlern den Start in die Wintersaison 2022: mit dem neuen Rollentrainer SBT1 und dem Indoor Cycle S18 ist Rennradtraining in den eigenen vier Wänden so einfach und effektiv wie noch nie. „Der SBT1 wurde speziell für die Bedürfnisse aller Radfreunde entwickelt, die eine ganzjährige Lösung für ein gezielt realitätsnahes Indoor-Training mit dem eigenen Rad suchen.“, sagt der As-STORES GmbH Geschäftsführer Thorsten Weyers. Durch die Erweiterung des Smarttrainers am Hinterrad können sowohl Anfänger- als auch erfahrene Profi-Radfahrer Ihr Indoor-Trainingserlebnis auf ein neues Level heben. Der smarte Rollentrainer simuliert nicht nur unterschiedliche Steigungen und Radfahrgegebenheiten, sondern kann das Streaming dieser wirklichkeitsgetreuen Rennradstrecken über PC, Tablet und Co zulassen. Der Widerstand und die Schaltung werden über verschiedene Kassetten simuliert, die alle gängigen Schaltungen zulassen.

„Ebenfalls neu in diesem Jahr ist unser Indoor Cycle S18, das speziell Rennradfahrer im Design unterstützt.“, ergänzt Weyers. „Egal ob einfach sitzend oder für den Sprint stehend, ermöglicht auch dieses Bike sowohl Anfängern als auch ambitionierten Radsportlern ein wetterunabhängiges Rad-Training.“ Das Indoor Cycle aus dem Hause AsVIVA ermöglicht dank elektronischem Schaltsystem am Lenker einen flexiblen Gangwechsel zwischen 24 Widerstandsstufen. Durch die elektronische Gangschaltung radelt der Sportler mit dynamischer Pedalbelastung und kann diese mit den unterschiedlichen vorinstallierten Erlebnisprogrammen kombinieren. Zusätzlich ausgestattet mit einer Bluetooth-Schnittstelle zur App-Anbindung können auch mit diesem Bike virtuelle Rennradstrecken befahren werden.

Die Marke AsVIVA gehört zur As-STORES GmbH und ist seit über 18 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Mobility-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom E-Bike bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich die As-STORES GmbH erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie „Haus und Garten“ und Lifestyle mit der Marke RedNeck erweitert.

AsVIVA Smart Rollentrainer https://www.asviva.de/rollentrainer-asviva-sbt1-smart-trainer-mit-direkt...

AsVIVA Indoor Cycle S18 https://www.asviva.de/indoor-cycle-speedbike-asviva-s18-pro AsVIVA Indoor Cycle https://www.asviva.de/fitnessgeraete/ausdauertraining/indoor-cycle/ AsVIVA Pressekontakt

As-STORES GmbH

Kay Pinno

Kohnacker 9a

41542 Dormagen

marketing@as-stores.com

Tel. +49 (0) 2133 - 936 750 7 Über AsVIVA Komplettes Benutzerprofil betrachten