Staubbindung durch Wassernebel mit Nebeldüsen und Nebelanlagen der Elmer GmbH.

Der Minimierung der Staubbelastung kommt in vielen Industriebetrieben große Bedeutung zu. Viele Produktionsprozesse gehen mit mehr oder weniger großen Staubemissionen einher, aber auch zum Beispiel in Steinbrüchen, bei der Lagerung von Müll, in Lagerhallen oder bei der Weiterverarbeitung oder dem Recycling verschiedenster Produkte kann(mehr oder weniger Staub entstehen.

In kleinen Konzentrationen in der Luft wird Staub hauptsächlich nur als unangenehem empfunden. größe Staubkonzentrationen bringen aber gesundheitliche Risiken für die dort arbeitenden Menschen mit sich. Allein deshalb ist es für Unternehmen wichtig, die Staubbelastung zu verringern, zudem gibt es auch gesetzliche Grenzwerte, die an Arbeitsplätzen eingehalten werden müsssen.

Eine sehr effektive Methode, um auch die Atemluft in größeren Hallen und auch im Freien vom Staub zu befreien ist die Staubbindung mittels Wassernebel. Dabei wird Wasser mit Hochdruck durch spezielle Düsen gepresst und dabei in feinsten Wassernebel zerstäubt. Der Nebel besteht aus kleinsten Wassertröpfchen, die durch die Luft schweben, und mit denen sich die Staubpartikel verbinden. Der mit den Wassertröpfchen verbundene Staub fällt dann zu Boden.

Der Vorteil dieser Art der Staubbindung ist, dass keine direkte Reinigung der Luft mit Filtern stattfindet, was in größeren Hallen sehr aufwändig und kostenintensiv ist, im Freien aber generell nicht umsetzbar ist. Der Wassernebel muss dagegen nur an einer oder mehrerer Stellen in die Luft geblasen werden, damit können auch größere Areale, indoor und outdoor, vom Staub befreit werden.

Das Angebot der Elmer GmbH. im Bereich Nebeldüsen und Nebelanlagen

Die Elmer Gmbh. aus Ober-Grafendorf stellt seit vielen Jahren Nebeldüsen für die verschiedensten Anwendungszwecke her, vor allem aber auch für die Staubbindung, und hat sich auf diesem Gebiet weltweit einen Namen gemacht. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst dabei alle Komponenten und Bereiche von Nebeldüsen und Nebelanlagen:

- Hochdruck-Pumpenanlagen zur feinsten Zerstäubung des Wassers

- Elektronische Steuerungen für Nebelanlagen

- Verschiedenste Nebeldüsen und Trägersysteme für Nebeldüsen und Nebelanlagen

- Schlauch-, Leitungs- und Fittingsysteme für Nebelanlagen

- Entstaubungsventilatoren um den Wassernebel über größere Entferungen zu transportieren

- Desinfektionsanlagen für Nebelanlagen

Einsatzzwecke für Staubbindung mit Wassernebel

Wassernebel kann in vielen Bereichen zur Staubbindung eingesetzt werden: Ganz generell in Produktions- und Lagerhallen, in Steinbrüchen, beim Müll-Recycling oder der Reststofff-Aufbereitung, oder auch beim Tunnelbau. Ein weiterer besonderer Anwendungsfall ist der Einsatz in Reithallen. Durch den aufgewirbelten Reitsand kommt es dabei zu nicht unerheblichen Staubkonzentrationen in der Luft, die für Reiter und Pferd gleichermaßen unangenehm und schädlich sind. Auch hier Auch hier kann mit Wassernebel eine deutliche Verbesserung erreicht werden.

Kontakt:

Elmer Gmbh.

Florianistraße 5,

3200 Ober-Grafendorf,

Österreich

Tel.: +43 (0) 2747 2035-0

Email: office@elmergmbh.at

Web: https://www.elmergmbh.at