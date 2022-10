EHI-Ranking: GoldSilberShop.de belegt Platz 7 unter den absoluten Umsatzgewinnern der deutschen Online-Shops

Edelmetallhändler baut seine hervorragende Platzierung im EHI-Ranking weiter aus und erhöht seinen Umsatz zum Vorjahr um über 30 %

Wiesbaden 18.10.22 Im neuesten EHI-Ranking der umsatzstärksten B2C-Onlineshops in Deutschland konnte der Edelmetallhändler GoldSilberShop.de wieder seine überzeugende Vorjahresleistung bestätigen und ausbauen. Von Platz 36 im Ranking 2021 belegt er nun Platz 35. Dabei verzeichnet der Online-Shop des Edelmetallhändlers in 2021 eine Umsatzsteigerung von über 30% Prozent zum Vorjahr. Damit zieht GoldSilberShop.de mit Platz 7, neben die E-Commerce-Platzhirsche, also in die Top 10 der absoluten Umsatzgewinner ein. Das Ranking resultiert aus der Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2022", durchgeführt vom EHI, einem wissenschaftlichen Institut des Einzelhandels, und von eCommerceDB. Die Studie analysiert die 1.000 umsatzstärksten B2C-Onlineshops in Deutschland und listet diese anhand der erwirtschafteten Netto-E-Commerce-Umsätze im Jahr 2021 auf. Quellen für die Studie sind Unternehmensbefragungen und Auswertungen anhand von offiziellen Unternehmensangaben.

"2021 war bedingt durch die Pandemie unternehmerisch sehr herausfordernd", so Geschäftsführer Tim Schieferstein, "aber wir konnten unsere Prozesse im Jahresverlauf darauf einstellen und haben es auch geschafft unser Angebot zu optimieren und zu erweitern. Seit Beginn des Jahres 2022 können Kunden über www.goldsilbershop.de ihr gesamtes Altgold an uns verkaufen, also über Barren und Münzen hinaus auch Schmuck oder Besteck etc." Diese Weiterentwicklung des Ankaufsprozesses vereinfacht und erweitert die Möglichkeiten für den Verkäufer. Der Kunde kann per Smartphone oder PC auf der Website einen Altgold-Rechner aufrufen, den Ankaufswert seines Edelmetalls ermitteln und auch gleich einen Ankaufspreis fixieren. Der Versand an GoldSilberShop.de ist für den Kunden über den Edelmetallhändler versichert. Im Verkauf sind die Gold- und Silbermünzen von Maple Leaf sowie die recycelten Barren von C.Hafner die die beliebtesten Edelmetalle.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch 2022 unseren Umsatz weiter steigern konnten. Edelmetalle sind in diesen unsicheren Zeiten ein wichtiger, werterhaltender Bestandteil der Geldanlage. Neben den bestehenden langfristigen Kundenbeziehungen konnten wir auch einen zunehmenden Anteil junger Kunden generieren, der die Vorteile der Edelmetalle in Zeiten der Inflation erkannt hat und den Service des einfachen, jederzeit durchführbaren Online-Kaufs schätzt", so Schieferstein.

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der Wiesbadener SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

Firmenkontakt

GoldSilberShop.de

Tim Schieferstein

Otto-von-Guericke Ring 10

65205 Wiesbaden

06122 5870-58

+49 (0) 6122 58 70-22

presse@solit-kapital.de

www.goldsilbershop.de

Pressekontakt

fr financial relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

061722715930

s.dabergott@financial-relations.de

www.financial-relations.de