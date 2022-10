Startseite Tortenkunst zur Kaffeezeit: Enie van de Meiklokjes im Alstertal Einkaufszentrum Pressetext verfasst von BritaSegger am Di, 2022-10-18 11:53. Süß und bunt. Lecker und hübsch anzusehen. Köstliche Back-Kunstwerke sind Enie van de Meiklokjes Spezialität. Am verkaufsoffenen Sonntag, den 6. November 2022, verziert die Moderatorin der beliebten großen Fernseh-Back-Shows live Torten und Muffins für die Besucher*innen im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ). Die charmante TV-Lady mit den roten Haaren und farbenfrohen Kleidern gehört bereits seit 2014 zum Team der SAT.1-Backstube. Bei ‚Das große Backen‘, ‚Das große Backen – die Profis‘ oder ‚Das große Promibacken‘ plaudert sie regelmäßig mit den Kandidat*innen über Tipps und Tricks. Sympathisch nascht sie immer gern etwas mit. Ihre Leidenschaft für süßes Gebäck und kreative Verzierungen teilt Enie van de Meiklokjes ebenso als Autorin erfolgreicher Bücher. Nun wird sie nach einem ihrer Lieblingsrezepte kleine Kuchen-Kunst-Werke in der Shopping Mall in Hamburg-Poppenbüttel zaubern. Zum Schlemmen und Nachmachen. Selbstverständlich nimmt sie sich auch Zeit für Selfies mit ihren Fans und gibt Autogramme. „Die bekannteste deutsche Back-Queen zur sonntäglichen Kaffeezeit bei uns begrüßen zu dürfen, ist ein Highlight für unsere Kund*innen“, so Ludmila Brendel, Center-Managerin des Alstertal-Einkaufszentrums Hamburg. Die insgesamt 240 Geschäfte, darunter die Frische-Markthalle, zahlreiche Lebensmittelanbieter und die vielfältige Gastronomie öffnen zwischen 13 und 18 Uhr. Das AEZ gilt als Hamburgs größtes und vielfältigstes Einkaufsparadies für die ganze Familie. Zeitlicher Ablauf 14:00 Uhr Tortenkunst by Enie van de Meiklokjes

15:00 Uhr Publikums-Tasting

15:30 Uhr Selfies und Autogramme mit Enie van de Meiklokjes Der Eintritt ist frei. Anmeldungen nicht erforderlich. Für weitere Informationen und Presse-Akkreditierungen wenden Sie sich gern an: SOCIETY RELATIONS & Communications:

Frau Brita Segger

Mundsburger Damm 2

22087 Hamburg

Telefon: 040 – 648 38 777

Email: office@society-relations.de Information zum Alstertal-Einkaufszentrum:

Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 240 Geschäften und einer Verkaufsfläche von 59.000 m² zu den größten Einkaufszentren Norddeutschlands. Der vielfältige Branchenmix aus international bekannten Modehäusern und Boutiquen, einer Gourmet-Markthalle und vielem mehr machen den Besuch des AEZ zu einem Einkaufserlebnis. Der ausgezeichnete Service, die gute Erreichbarkeit und über 3000 Parkplätze sorgen zudem für einen kundenfreundlichen Shopping-Spaß der Extraklasse. www.alstertal-einkaufszentrum.de Alstertal Einkaufs-Zentrum (AEZ)

Heegbarg 31

22391 Hamburg

Stores & Dienstleistungen: Mo – Sa 9:30 bis 20:00 Uhr,

