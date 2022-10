5 + 1 gute Gründe für NoSpamProxy V14 auf der it-sa

Version 14 der E-Mail-Security-Suite NoSpamProxy wird auf der it-sa vorgestellt. Bester Schutz für E-Mails durch viele neue Funktionen - auch für den Einsatz bei Service Providern. Made in Germany in Krisenzeiten noch wichtiger.

Paderborn, 18. Oktober 2022 - Der Hersteller Net at Work aus Paderborn stellt auf der it-sa die mehrfach ausgezeichnete E-Mail-Security-Lösung NoSpamProxy in der neuen Version 14 sowohl als On-Premises-Variante oder als Cloud Service vor.

Die Version 14 wartet mit vielen Funktionen auf, die einzigartig und richtungsweisend für die Branche sein dürften. Aus der Fülle der Neuerungen sind hier fünf Innovationen ausgewählt, die NoSpamProxy zum Must-See auf der diesjährigen Security-Messe machen:

1. Als erstes E-Mail-Gateway bietet NoSpamProxy die vollständige Unterstützung des S/MIME-4-Standards

NoSpamProxy ist das erste E-Mail-Gateway, das den S/MIME-4-Standard beherrscht und unterstützt. Als einziges Produkt seiner Klasse erfüllt NoSpamProxy damit die aktuelle BSI-Vorgabe für Projekte des Bundes, die explizit den Einsatz von S/MIME 4 fordert.

2. Der Metadaten-Service 32Guards hilft beim Blick über den eigenen Tellerrand

32Guards ist ein von Net at Work entwickeltes, cloudbasiertes Reputationssystem, das Anhänge und URLs in E-Mails ad hoc kundenübergreifend bewerten kann und zudem mit Big-Data-Analysen und Data Science neue Trends und Angriffsmuster erkennen lässt. Mit seinem Fokus auf den deutschsprachigen Raum ist der Service einzigartig und bietet seinen Nutzern damit einen besonders hohen Schutz.

3. NoSpamProxy unterstützt jetzt Authenticated Received Chain, kurz ARC

Diese jüngste Technologie aus dem Bereich der Absenderreputation löst ein bekanntes Problem bei der Verwendung von SPF, DKIM und DMARC. Wenn Nachrichten über Intermediäre weitergeleitet werden, können DKIM- und SPF-Signaturen ungültig werden. ARC löst dieses Problem, indem es die ursprünglichen Authentifizierungsergebnisse einer E-Mail signieren und damit konservieren kann.

4. Multimandantenfähigkeit für die Administration größerer Unternehmen und Service Provider

Mit der vollen Multimandantenfähigkeit kann Administratoren unterschiedlicher Unternehmen oder in größeren Unternehmensgruppen jeweils ein eigener, abgeschlossener Konfigurationsbereich zur Verfügung gestellt werden, der nur die Nachrichtenverfolgung des eigenen Mandanten erlaubt. Zudem werden E-Mails immer nach Mandanten getrennt verarbeitet.

5. Web-App erleichtert Administration

Die neue NoSpamProxy Web-App bietet eine HTML-basierte Verwaltungsoberfläche, die eine deutlich leistungsstärkere und schnellere Nachrichtenverfolgung mit zahlreichen Filterfunktionen erlaubt. Auch andere Administrationsaufgaben wie beispielsweise die Verwaltung von Marketing-Disclaimern und Large Files Handling sowie das neue Reporting finden sich dort.

Mit dem Major Release V14 macht Net at Work auch seinen Anspruch deutlich, den Cloud Service und die klassische On-Premises-Version gleichwertig weiterzuentwickeln. Neue Features finden sich zeitnah in der Cloud-Version und werden mit jedem Major-Release für die On-Premises-Variante nachgezogen. Damit bietet Net at Work in beiden Deployment-Modellen das gleiche Maß an Sicherheit und moderner Technik "Made in Germany".

"Ein sechster Grund, sich NoSpamProxy V14 auf der it-sa anzusehen, ist, dass wir zum fünften Mal in Folge das Professional User Ranking von TechConsult als bestes Produkt gewonnen haben. Praxistauglichkeit und einfache Administration sind unsere obersten Leitlinien - das merkt man dem Produkt an und das muss man einfach gesehen haben", sagt Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work.

NoSpamProxy auf der it-sa

Einen detaillierten Einblick in die Features von NoSpamProxy bietet die NoSpamProxy-Lounge auf der it-sa am Dienstag, den 25. Oktober, 15 bis 17 Uhr. Im Konferenzraum Kopenhagen NCC Ost, Ebene 2, diskutieren NoSpamProxy-Experten mit eingeladenen Gästen in gemütlicher Atmosphäre verschiedene Aspekte von E-Mail-Security in vier Themenblöcken:

15 Uhr: E-Mail-Sicherheit als SaaS - was braucht man mehr?

15.30 Uhr: Flexibilität ist gefragt - NoSpamProxy als Managed Service

16 Uhr: Managed Certificates und Mail-Verschlüsselung. Kinderleicht - echt jetzt!

16.30 Uhr: 32Guards - was die NoSpamProxy-Wächter an künftigen Angriffen erwarten

Außerdem ist NoSpamProxy auf der it-sa 2022 vom 25. bis 27. Oktober auf der Messe Nürnberg in Halle 7, Stand 7-130 vertreten. Die E-Mail-Security-Experten von Net at Work freuen sich dort auf interessante Gespräche.

Ein kostenfreies Ticket kann hier bezogen werden: https://www.nospamproxy.de/de/it-sa-2022/

Weitere Informationen über die integrierte Mail-Security-Suite NoSpamProxy:

https://www.nospamproxy.de

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung - unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking - wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 130 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

