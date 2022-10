Startseite Buchempfehlung: Grenzgebiete des Wissens Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-17 14:25. Ein bunter Mix aus Wissenswertem Neugier beflügelt und ist ein treibender Faktor zur Lösung von Wissenschaftsrätseln unserer Zeit. Es ist dabei nicht nötig, die Interessen und Beweggründe von anderen Personen immer in ihrer Vielzahl zu teilen oder selbst richtig zu finden. Das Wundern darüber ist aber oft der erste Schritt zur Erkenntnis von neuen Denkansätzen in der Natur- und Geisteswissenschaft.

Viele, besonders junge Menschen suchen auf ihre zahlreichen Fragen auch privat erschöpfende Antworten, die selbst "Vertreter der Wissenschaft" letztlich noch nicht beantworten können. Im Inhalt werden Themen und Begriffe vorgestellt, über die man oft mehr erfahren möchte. Teil A Unsere Sinne - Was als übernatürlich galt - Kirlianeffekte - Pflanzliche Überlebenskunst - Heilungen oft auch Placeboeffekt - Abriss "Parapsychologie" -

Wie weit geht es ohne gezielte Manipulationen - Wie ging der Osten damit um - Präkognition als eine Wahrnehmung zukünftiger Ereignisse - Hans Bender -

Uri Geller - Öffentliche TV-Darstellung wie durch "Galileo Mystery" - Yoga, eine für uns entmythologisierte Lebenshilfe - Levitation als umstrittene Geschichte - Psychometrie - Vielseitige Krankheitsforschung - Nahtoderlebnisse - Demenz - Anthroposophie nach Steiner - Radikalismus - Bermudaereignisse - Parallelwelttheorie - Nachbarn im All? - Zukunftsaussichten mit Problemen Teil B Hintergründe zum Thema und der Geschichte von UFO-Sichtungen bis in die Gegenwart. Bücher von D.B.H.:

978-3-03830-395-4, Grenzgebiete des Wissens, Taschenbuch, 200 Seiten, 15EUR/ 19,50CHF

978-3-03830-510-1, Erlebnistouren in Ost und West, Taschenbuch, 293 Seiten, 15EUR/ 19,50CHF

978-3-03830-791-4, Film- und Medieneinblicke, Taschenbuch, 401 Seiten, 15EUR/ 16,20CHF Erschienen im Paramon-Verlag

