Startseite Apfel mal anders: In der Fusionküche zeigen Pink Lady Äpfel ihre ganze kulinarische Bandbreite Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-17 13:36. Beim Kochen und Backen mit Äpfeln drängen sich sofort Klassiker wie Apfelkuchen, Kompott oder Bratäpfel ins Gedächtnis. Doch dank ihrer speziellen Eigenschaften können Pink Lady Äpfel noch viel mehr: Sie sind die Stars der Fusionküche und verleihen auch herzhaften Gerichten ihre ganz besondere Note. Stuttgart / Avignon, 26. September 2022. Ihre einzigartige Einfärbung und ihr knackiges, saftiges Fruchtfleisch - das macht Pink Lady Äpfel aus. Vor allem aber ihre ausgewogene Mischung aus Süße und Säure und die große Vielfalt an Aromen machen die Äpfel, die nach strengen Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien in Obstgärten in Frankreich, Spanien und Italien angebaut und im November geerntet werden, zu einer aufregenden Zutat für herzhafte Gerichte. Ihre Aromen reichen von Honig und Vanille über Rose bis hin zu verschiedenen Gewürznoten. Das macht sie kompatibel mit vielen anderen Zutaten wie Fleisch, Fisch, diverse Gemüsesorten oder Käse. Gerade in der Fusionküche, wo regionaltypische auf ungewöhnliche Zutaten treffen, haben die Pink Lady Äpfel daher ihren großen Auftritt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie lassen sich roh oder gekocht verarbeiten, behalten dabei ihre Festigkeit bei und geben nur wenig Flüssigkeit ab. So gelingen zum Beispiel die folgenden drei herzhaften Rezepte. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit! Buntes Quinoa-Taboule mit frischem Koriander Fruchtig, frisch und herrlich farbenfroh: Mit dem Taboule aus Quinoa mit Koriander und Pink Lady Äpfeln zaubern Sie im Nu einen frischen Salat auf den Tisch. Ideal als gesundes Mittagessen oder beeindruckend als Mitbringsel zum Essen bei Freunden - in jedem Fall aber eine echte Abwechslung auf Ihrem Speiseplan! Das vollständige Rezept zum Download: https://drive.google.com/drive/folders/1kCqMEjaN270na6Zccfo8vhiH2QJNurLJ... Fruchtig exotischer Apfel-Kaviar mit Krebsfleisch Egal, ob als Amuse-Gueule zum Aperitif, als Fingerfood oder einfach als leckerer, gesunder Snack zwischendurch: Der exotische Apfel-Kaviar mit Krebsfleisch passt einfach immer und ist ganz schnell und einfach zubereitet! Das vollständige Rezept zum Download: https://drive.google.com/drive/folders/1qtfqDdweJPbrayKv2hUuWjVJkbosKLEt... Mediterraner Gemüseauflauf mit Pink Lady Äpfeln und selbstgemachtem Kräuteröl Der saftige mediterrane Auflauf ist ein typisch provenzalisches Gericht, das sich ideal als Beilage zu Grillgerichten eignet, aber auch solo eine vollwertige Mahlzeit ergibt. Das selbstgemachte Kräuteröl mit Zitronenabrieb und die Äpfel machen den Gemüseauflauf zu einem fruchtig-frischen Lieblingsgericht! Das vollständige Rezept zum Download: https://drive.google.com/drive/folders/1UEM4txRbdzy-ANB9rSJxx751Ww6h4SQJ... Weitere Rezeptideen gibt es hier:

https://www.apfel-pinklady.com/de/rezepte/ Zusätzlich zu ihrem Aromenreichtum überzeugen Pink Lady Äpfel mit Werten: Der Verband Pink Lady Europe legt großen Wert auf den nachhaltigen Umgang mit der Natur. Alle Maßnahmen und Verpflichtungen der Pink Lady Europe Nachhaltigkeits-Charta sind hier zu finden: https://www.apfel-pinklady.com/de/pink-lady-eine-engagierte-marke/nachha... Pink Lady® ist eine eingetragene und geschützte Marke. Dieser Text und Bildmaterial zum Download: https://drive.google.com/drive/folders/1MjMGG347-rxcPhZGLIgWjZrX0_nRvIOy... Pink Lady® Europe im Kurzprofil:

In über 25 Jahren haben sich mehr als 3.000 Erzeuger, 85 Sortier- und Packstationen, 14 zugelassene Obst-Distributoren und 11 Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum genossenschaftlichen Verbund Pink Lady® Europe zusammengeschlossen. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft gewährleistet für Obstbauern wie Händler eine gerechte Vergütung. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und streng kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com. Firmenkontakt

Association Pink Lady Europe

Julia Savin

Avenue de Fontvert 145

84130 Le Pontet

+33762097624

julia.savin@pinkladyeurope.com

https://www.apfel-pinklady.com/ Pressekontakt

Panama PR GmbH

Christian Josephi

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 711 664 75 97-0

pinklady@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten