Startseite InterMedia Solutions Green Events Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-17 13:31. Mit InterMedia Solutions digitale und hybride Green Events realisieren Die InterMedia Solutions (IMS) Event & Streaming Plattform bietet allen Eventveranstalter*innen die Möglichkeit, Events entweder vollständig online oder durch ein zusätzliches online Angebot hybrid durchzuführen. Durch das Online-Angebot können CO2-Emissionen vermieden werden, die andernfalls durch Anreisewege und Energiekosten vor Ort entstehen. Gleichzeitig kann die Reichweite einer Veranstaltung mit einem (zusätzlichen) Online-Angebot erheblich vergrößert werden.

Die IMS GmbH bietet dabei einen Full-Service rund um hybride oder Online-Events an - von der Planung im Vorfeld, über die professionelle Umsetzung, den Live-Support während der Veranstaltung bis zur Nachbereitung in Form von z. B. dem Aufbau einer Mediathek. CO2 sparen mit der IMS Event & Streaming Plattform Der Faktor Mobilität ist in der Regel der größte CO2-Treiber bei Präsenzveranstaltungen.

Zusätzliche Online-Angebote führen u. a. deshalb zu hohen CO2-Einsparungen - besonders für überregionale Veranstaltungen. Während der finanzielle Aufwand eines (zusätzlichen) Online-Angebotes in der Regel gering ist, sind die möglichen CO2-Einsparungen enorm.

Mit klimaoptimierten und virtuellen Eventkonzepten verbessern Eventveranstalter*innen nicht nur die CO2-Bilanz ihrer Unternehmen, sondern reduzieren meist auch Kosten und erhöhen gleichzeitig die Attraktivität und auch die Reichweite der Veranstaltungen. Die Event & Streaming Plattform der Intermedia Solutions GmbH (IMS) arbeitet klimaneutral Um Klimaneutralität bei der Planung und Durchführung von Events zu erreichen, arbeiten die Mitarbeitenden bei IMS ausschließlich online und überwiegend im Homeoffice - und nutzen dabei Strom und Wärme aus überwiegend erneuerbarer Energie.

Auch die Systempartner werden nach deren Umwelt- und Klimastrategie bewertet und ausgewählt. Nicht vermeidbare CO2-Emissionen werden erfasst, geprüft und durch zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert.

Dabei legt die IMS GmbH den Fokus auf die Nutzung von grünem Strom, die Vermeidung unnötiger Reisen, insbesondere Flüge und berät ihre Kunden dabei, geplante Events so klimafreundlich wie möglich durchzuführen.

Auf der Website der IMS GmbH gibt es zudem die Möglichkeit, den persönlichen CO2-Fußabdruck mithilfe des CO2-Rechners zu berechnen: https://www.intermedia-solutions.net/klimaneutrale-events/. InterMedia Solutions betreibt eine klimaneutrale Event-, Streaming- & Videokonferenzplattform Kontakt

InterMedia Solutions GmbH

Laura Bohlein

Ahornstr. 7

82041 Oberhaching bei München

089-244 151 55

lb@intermedia-solutions.de

