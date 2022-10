Startseite Handwerker-Software openHandwerk kommt in die Schweiz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-17 07:04. openHandwerk als erste Handwerkersoftware mit mehr als 20 kostenfreien Schnittstellen kommt in die Schweiz und ist somit in der DACH-Region verfügbar. Berlin. 17.10.2022. Digitale Prozesse im Handwerk und Bau sind Gold wert - auch in der Schweiz. Auch in der Schweiz gilt: Handwerks- und Bauunternehmen müssen ihr Geschäft verstärkt digitalisieren, um den Bedürfnissen nach mehr Flexibilität, individualisierten Produkten und Preisen Rechnung tragen zu können. Der Einsatz von Cloud-Technologie ist für zukunftsfähige Handwerks-, Bau- und Serviceunternehmen alternativlos. openHandwerk hat das in Deutschland erfolgreiche "Software as a Service (SaaS)" -Modell für den Schweizer Markt adaptiert. So können Handwerksbetriebe und Bauunternehmen in der Schweiz den Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich begegnen und unter anderem Potenziale für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen durch eine reduzierte IT-Infrastruktur heben. Erste Unternehmen aus der Schweiz sind bereits online und nutzen openHandwerk für das tägliche Handwerksgeschäft. openHandwerk ist somit die erste Handwerkersoftware in der Cloud, die die komplette DACH-Region abbildet. Die Unternehmen aus Österreich und der Schweiz werden dabei bereits aktiv betreut, sowohl im Onboarding mit Einrichtungen und Schulungen für kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter, als auch im Support. "Es freut uns, in der Schweiz Handwerks- und Bauunternehmen mit unserer Cloud-Software zu unterstützen. Wir haben das große Glück, generell viel von unseren Kunden und Partnern zu lernen. Internationalisierung ist immer eine große Herausforderung. Österreich und die Schweiz sind ein guter Anfang.", so Martin Urbanek, Gründer und Geschäftsführer der openHandwerk GmbH. "Für Österreich und die Schweiz sind wir jetzt auf der Suche nach starken Herstellern und Händlern, die mit uns zusammenarbeiten wollen." Über openHandwerk: openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Medienbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern. openHandwerk ist verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Firmenkontakt

openHandwerk GmbH

Martin Urbanek

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

030 555 78 54 72

info@openhandwerk.de

http://www.openhandwerk.de Pressekontakt

