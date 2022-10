Startseite deGUT 2022: Buchverlosung zum Thema Online-Marketing & E-Commerce für KMU Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-12 17:22. Weil keiner um das Internet herumkommt ... ... wird auf der deGUT 2022 am Freitag, 14.10.22 ab 10:30 im Rahmen der Veranstaltung "Gründen im Nebenerwerb" der IHK Ostbrandenburg (Veranstaltungsraum: "Klassenzimmer") eine Verlosung von 2 Exemplaren des Buches "Online-Marketing & E-Commerce für KMU" von Prof. Dr. Bernd J. Schnurrenberger stattfinden. Der Ratgeber gilt vielen als "ultimatives Briefing für Geschäftsleitung und Gründer". Das im März 2022 in 2. Auflage erschiene Buch verschafft den notwendigen Überblick zu Konzeption, Zielen, Strategie, operativen Instrumenten sowie Controlling des Online-Marketing und E-Commerce. Ein Muss für KMU, Freiberufler und Gründer oder Gründerinnen mit vielen praxiserprobten Tipps. Ablauf der Verlosung: Einfach eine Visitenkarte oder einen Zettel mit Namen in die Losbox vor Ort werfen und mit etwas Glück gewinnen! Die Verlosung ist live vor Ort und gewinnen kann nur, wer bei der Verlosung persönlich anwesend ist. Viel Glück! Rückfragen: presse@kmu-info.de Mehr Infos zum Buch unter https://einkaufenimnetz.de/praxisratgeber-onlinemarketing-e-commerce-kmu... oder in allen gängigen Buch- und E-Book Handelskanälen unter: Bernd J. Schnurrenberger: Online-Marketing & E-Commerce für KMU - Das ultimative Briefing für Geschäftsleitung und Gründer!, 2. Auflage, 2022. ISBN-13: 9783948451110, Paperback, 192 Seiten, Verlag: KMU-Info.de - Verlagsservices Information und Vernetzung von KMU Kontakt

KMU-Info.de - Verlagsservices

Julia Marewski

c/0 TH Brandenburg, Magdeburger Straße 50

14770 Brandenburg

03381 355 292

presse@kmu-info.de

https://www.kmu-info.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten