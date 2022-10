Startseite www.stiebel-eltron.at - Nachhaltige Karrieren starten bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-10-12 16:11. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet nachhaltige Karriereperspektiven Der systematische Gesamtausstieg aus Gas, Kohle und Öl ist bereits fix und nachhaltigen Energiequellen wie Sonnenkraft, Windkraft und Wasserkraft gehört damit mit großer Sicherheit die Energiezukunft in Österreich und ganz Europa. Gerade im zentralen Gesamtbereich der " Erneuerbaren Energien " ist STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH als klarer Technologieführer in der Branche entsprechend federführend. Mit energiesparenden, innovativen und wartungsarmen Haustechniklösungen von der Wärmepumpen-Heizung über Lüftungen bis hin zu Klimageräten bietet STIEBEL ELTRON Österreich energieeffiziente Funktionslösungen für Haushalte und Betriebe, die einen wirksamen Beitrag zur effektiven Bekämpfung der Folgen des weltweiten Klimawandels leisten können. Gerade in Verbindung mit " Erneuerbaren Energien " können die Haustechnikprodukte von STIEBEL ELTRON Österreich für 100% CO2-Neutralität sorgen. Vor allem engagierte Persönlichkeiten, die einen nachhaltigen Sinn in ihrem Tun suchen, sind dazu eingeladen, diese Energiewende aktiv mitzugestalten: Egal, ob Newcomer oder alter Hase - STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH (www.stiebel-eltron.at) bietet jungen Talenten und erfahrenen Profis spannende Aufgaben und nachhaltige Karriereperspektiven in einem stetig wachsenden Marktumfeld. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Haustechniksortiment an hochinnovativen Gesamtlösungen im Innovationsbereich "Erneuerbare Energien" eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels."STIEBEL ELTRON bietet effiziente Lösungen für Warmwasser, Raumheizung, Klima und Erneuerbare Energien (Wärmepumpen und Lüftung)."

